Ackermann vijfde in de Algarve: “In de laatste bocht verloor ik mijn momentum”

BORA-hansgrohe werkte op de derde dag van de Volta ao Algarve hard om sprintkopman Pascal Ackermann zo goed mogelijk naar de streep te brengen. De Duitser moest in Tavira echter met de vijfde plaats genoegen nemen.

“We waren goed geplaatst, maar in de laatste bocht moest ik remmen en daardoor verloor ik mijn momentum”, reageerde Ackermann via zijn ploeg. “Ik was een beetje verrast toen Mørkøv aan de linkerkant heel hard voorbijkwam. Ik twijfelde iets te lang welk wiel ik moest pakken, maar op dat moment had ik eigenlijk al geen kans meer. De oorzaak lag in de laatste bocht.”

De vijfde plaats was niet wat de ploeg had verwacht, zei ploegleider Jean-Pierre Heynderickx na de wedstrijd. “Maar over het algemeen hebben de jongens het weer goed gedaan. De hele dag controleerden we de wedstrijd en ook in de finale zaten we op het juiste moment van voren. Na de laatste bocht wilden we twee jongens voor Pascal hebben en ook dat lukte.”

“Pascal verloor echter zijn snelheid in de bocht en dan is het haast onmogelijk om nog een keer te versnellen”, aldus de 56-jarige Belg.