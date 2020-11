Ackermann tweede in Puebla de Sanabria: “Ben toch wel een beetje teleurgesteld”

Pascal Ackermann kreeg vandaag een uitgelezen kans op een nieuwe ritzege in de Vuelta a España, maar de Duitse sprinter moest in Puebla de Sanabria genoegen nemen met een tweede plaats. De renner van BORA-hansgrohe bleek niet opgewassen tegen de snellere Jasper Philipsen.

Ackermann, die eerder in de ronde nog optimaal profiteerde van de declassering van Sam Bennett in Aguilar de Campoo, baalde na afloop van zijn sprintnederlaag. “We kregen een sprint nadat de laatste vluchters waren ingerekend. We waren uiteraard op zoek naar een tweede etappezege, maar we grepen er jammer genoeg naast.”

“Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld, aangezien er deze Vuelta maar weinig sprintkansen zijn. De ploeg reed vandaag echt geweldig en ze wisten Mattia Cattaneo nog op tijd in te rekenen. De laatste meters liepen lichtjes omhoog en ik probeerde Jasper Philipsen nog te remonteren na de laatste bocht.”

“Ik slaagde er echter niet in om hem te verslaan. Het was gewoon niet mogelijk. Soms doe je als ploeg alles goed, maar verloopt de finale niet zoals gewenst.” Ackermann krijgt zondag nog een laatste kans om een etappe te winnen, als de renners na een vlakke slotetappe finishen in Madrid.