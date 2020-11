Ackermann na ritzege in Madrid: “Ik was niet meteen zeker”

Pascal Ackermann wist niet direct dat hij de slotrit van de Vuelta gewonnen had. De sprinter van BORA-hansgrohe versloeg Sam Bennett met minimaal verschil in de straten van Madrid. “Ik was niet meteen zeker, dus ik vroeg aan Sam wie gewonnen had. Maar hij was ook onzeker”, vertelt Ackermann na afloop.

“We moesten even wachten op het nieuws, en toen hoorden we het goede nieuws in de radio”, aldus de Duitser. “Ik ben echt heel blij en wil de ploeg bedanken. Het was een geweldige lead-out en ik ben heel blij om het seizoen zo af te sluiten. Ik ben zo blij.”

Pascal Ackermann had al een rit gewonnen, maar die kreeg hij toegewezen na een straf voor Sam Bennett. Daarnaast won Jasper Philipsen een sprintrit. Toch wil Ackermann zich, met twee ritzeges op zak, niet de beste sprinter van deze Vuelta noemen. “Iedereen won een keer. Ik tel mijn eerste niet echt mee, omdat Sam die ene keer werd gestraft. In mijn ogen heeft iedereen een keer gewonnen, we mogen daar allemaal blij mee zijn, denk ik”, aldus Ackermann.