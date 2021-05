Acht van Bladel weert buitenlandse renners

De Acht van Bladel staat dit jaar geen buitenlandse renners toe. De meerdaagse juniorenwedstrijd in Noord-Brabant heeft die keuze genomen om de kans op doorgaan te vergroten. Het betekent ook dat de wedstrijd zijn UCI-status voor 2021 heeft ingeleverd.

“Het feit dat we een internationaal evenement zijn helpt niet. Burgemeesters durven op dit moment niet het risico te nemen om relatief kleine evenementen toe te staan. We hebben contact gehad met de KNWU en gaan kijken wat we nationaal wel kunnen organiseren”, zo schrijft de organisatie in een brief naar alle ploegleiders.

“De keuze om buitenlandse renners te weren is hard, maar weegt niet op tegen twee jaar achter elkaar niet organiseren. Ook is het nog steeds niet zeker of onze wedstrijd eind juni, nationaal, wel verreden zal worden.”

Op de erelijst van de Acht van Bladel vinden we onder meer namen als Koen de Kort, Mathieu van der Poel en Danny van Poppel terug. Lars Hohmann, nu renner bij Metec-Solarwatt, was in 2019 de laatste winnaar.