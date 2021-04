Acht maanden na val in Dauphiné: Toptienplaats en bergtrui voor Quinten Hermans

Waar Quinten Hermans (25) vorig jaar in augustus zijn zinnen op had gezet in de Dauphiné, daar is hij uiteindelijk acht maand later in geslaagd in de Ronde van het Baskenland: de bergtrui bemachtigen in een WorldTour-rittenkoers. De Limburger van Intermarché-Wanty-Gobert snoept het shirt af van Tadej Pogacar.

Het Criterium du Dauphiné was vorige zomer de eerste WorldTour-rittenkoers in de carrière van Quinten Hermans, die het grote publiek vooral kent als veldrijder. Hermans wilde zich meteen in de kijker rijden, glipte in de openingsrit mee in de vroege vlucht en deed een gooi naar de bergtrui. Dat leek de Limburger ook te lukken, tot hij door een valpartij werd uitgeschakeld.

Hermans werd tot opgave gedwongen en zag meteen ook de rest van zijn wegseizoen in het water vallen. Meer zelfs, ook een groot deel van zijn wintercampagne bleek verbrod. Pas op het einde van het seizoen kwam hij opnieuw echt op toerental, bekroond met winst in de Ethias Cross in Eeklo. Daarna ging de focus opnieuw de weg.

Piva: “Pogacar wordt taaie klant”

Deze week hervatte Hermans de competitie in de Ronde van het Baskenland, als voorbereiding op de Ardennenklassiekers en zijn debuut in de Ronde van Italië. Maar ook in Baskenland liet hij zich in de eerste etappes al meermaals in positieve zin opmerken. In de tweede rit trok hij in de aanval en graaide een aantal punten in het bergklassement mee.

Gisteren én vandaag sprokkelde hij rustig verder, met als resultaat dat hij deze namiddag in Hondarribia de leidersplaats overnam van de Sloveen Tadej Pogacar. “Het plan was om te wachten en Quinten goed naar de finale te loodsen”, vertelt ploegleider Valerio Piva. “De bergtrui zit in zijn hoofd, maar ik vrees dat Pogacar daar een taaie klant wordt. Maar zeg nooit nooit.”

Karakterbaasje

“Quinten rijdt niet alleen sterk, hij is ook zeer snel”, gaat Piva verder. “Zo won hij vlot de sprint van zijn groepje (voor plaats negen, red). We moeten hier met hem blijven mikken op mooie rituitslagen, daarna brengen we hem in de klassiekers. Daar kijken we naar uit want het is duidelijk dat zijn trainingskamp hem geen windeieren heeft gelegd. Quinten is een karakterbaasje van het soort dat zeker niet misstaat op WorldTour-niveau, dat had ik meteen in de gaten.”