Zeger Schaeken • vrijdag 15 maart 2024 om 14:37 vrijdag 15 maart 2024 om 14:37

Abram Stockman analyseert seizoensbegin TDT-Unibet: “Bij ons heeft iedereen hetzelfde niveau”

Video Abram Stockman rijdt met een goed gevoel rond. De renner van TDT-Unibet reed in Nokere Koerse de hele dag in de kop van de koers en hield daar uiteindelijk een bergprijs aan over. “Het is bij onze ploeg makkelijk om voor de aanval te kiezen”, vertelde Stockamn voor de camera van WielerFlits.

“We zijn in Nokere vrij snel weggereden met zes man. Dan weet je dat je moet proberen om goed rond te draaien en de snelheid erin te houden”, legde de Belg uit. “Ik denk dat we vier minuten hebben gekregen van het peloton. Maar vanaf dat zij een versnelling plaatsten, kwamen ze heel dicht.”

Stockman slaagde er toch nog in om nog heel wat kilometers in de kijker te rijden. “Na de sprint op de Nokereberg (voor de bergprijs, red.) kwam ik alleen te zitten. Dan dacht ik dat het beter was om gewoon door te rijden, want als ik zou wachten op de rest van de ontsnapping, zou het peloton er snel zijn. Ik wist ook dat die bergprijs er was. Dat was eerder een opportuniteit die zich voordeed dan een doel. Je laat het natuurlijk niet liggen.”

Strijden tegen de gevestigde waarden

“Het was in ieder geval goede publiciteit voor onze ploeg. We zijn met een goede moraal uit Nokere gekomen. Gisteren hebben de jongens ook echt goed gereden in Denain. Ik denk dat we een heel goed seizoensdebuut hebben gereden. Het heeft nog niet altijd 100% meegezeten, maar ik denk dat dat voor elke ploeg geldt. Maar wat wij op dit moment tonen, is veelbelovend voor wat nog moet komen.”

TDT-Unibet is sinds dit jaar een ProTeam, maar in heel wat koersen zijn ze nog steeds een kleinere ploeg. Hoe proberen ze op te boksen tegen de grotere ploegen? “In veel grote ploegen zijn er heel veel gevestigde waarden. Bij ons is dat iets minder. Iedereen is meer van hetzelfde niveau, we zijn vrij gelijk. Wij moeten ook niet wachten om met met de grote namen naar de streep te gaan. Dat maakt het ook makkelijk om dan te kiezen voor de aanval.”

Rittenkoersen op het menu

“Iedereen weet wat zijn capaciteiten zijn en die proberen we dan ook uit te spelen. Ik ga zelf bijvoorbeeld niet wachten op de sprint. Mocht het toch op een sprint aankomen, cijfer ik me dan volledig weg voor de ploeg. De komende maanden ga ik normaal gezien een altijd mooie rondes rijden. Daar heb ik zin in”, sloot Stockman af.