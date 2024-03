Niels Bastiaens • donderdag 14 maart 2024 om 09:00 donderdag 14 maart 2024 om 09:00

Bas Tietema over ploegleidersdebuut bij TDT-Unibet: “Ik denk aan meer dan het rijden van een uitslag alleen”

Video Voor het eerst sinds Bas Tietema in 2019 het Tour de Tietema-project begon, zien we hem niet meer geregeld op de fiets. Tietema maakte afgelopen week in de Ster van Zwolle zijn debuut als ploegleider, en doet er in Nokere Koerse en de Grote Prijs Denain meteen twee wedstrijden bij. Op sportief vlak is hij ambitieuzer dan ooit, voor het debuutseizoen van de TDT-Unibet-ploeg op ProTeam-niveau. WielerFlits bracht hem voor de camera.

Hoe is de Ster van Zwolle, je eerste wedstrijd in de ploegleidersauto, meegevallen, Bas?

“Dat was wel spannend, maar het ging eigenlijk verdomd goed. Alleen, er was daar geen communicatie via oortjes, dus ik was eigenlijk alleen maar chauffeur. Maar we hadden het plan op voorhand goed besproken, en het was gewoon een mooi evenement. Alles liep helemaal goed, dus ik heb wel zin in de volgende koersen. Er komen er nu veel achter elkaar.”

Je wint dan ook nog eens meteen…

“Heel speciaal. De Ster van Zwolle heb ik zelf negen keer meegedaan als renner. Ik eindigde daar altijd kort, maar heb nooit gewonnen. De verwachtingen waren vooraf wel hoog. Dat heb je al snel als ProTeam in een UCI .2-koers, dat men verwacht dat je het even flikt. Maar er waren wel veel goede renners. Zo’n Vlad Van Mechelen (talent van dsm-firmenich PostNL, red.), en renners uit het continentale circuit die precies weten waar ze voorin moeten zitten. Het was niet heel gemakkelijk, maar ik was wel superblij om te zien hoe we gezamenlijk reden. Dat Nicklas (Pedersen, red.) wegrijdt en het afwerkt, is de kers op de taart.”

Was het schrikken wat er allemaal bij dat ploegleiderschap kwam kijken?

“Ik leg de lat voor mezelf ook wel hoog. Het is meer dat ik het zelf nooit goed genoeg vind. Als de Ster van Zwolle gefinisht is, dan wil ik direct weten hoe het met onze renners in Le Samyn gaat en kijk ik nog naar de koers. Maar als op zo’n dag alles samenkomt, de YouTube-video komt online en ik kijk alles terug, dan denk ik wel: we hebben er echt een mooie dag van gemaakt.”

“Anderzijds: er zit meer werk in dan ik eerst had gedacht. Misschien had ik dat onderschat. Ik dacht: ploegleider zijn, dat kan ik er wel bij doen. De rol van ploegleider zijn bij ons in de ploeg twee dingen. Je hebt het rennersgedeelte, wat het meest bekend is. Je hebt een ploegbespreking, je gaat naar de meeting voor de ploegleiders, je zit in de auto. Maar bij ons komt er ook nog een heel ander deel bij kijken. Je bent verantwoordelijk voor het hele evenement. In de hele Ster van Zwolle waren we met 28 mensen. Dan moet je al echt nadenken: hoe komen ze bij de wedstrijd? Hoe gaan ze tijdens de wedstrijd vervoerd worden? Is er voor iedereen lunch geregeld? Het hele event, daar moet je rekening mee houden en daar ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor. Als je wint, is het het succes van de ander. Maar gaat het fout, dan ben jij degene die het verprutst (lacht).”

Wij als buitenstaander kunnen dat soms lastig inschatten. Officieel klinkt jouw functie ‘assistant sports director’, terwijl Julia Soek de team-manager is. Anderzijds fungeer jij dan weer als het gezicht van de ploeg. Hoe ziet jouw hele takenpakket er dan uit?

“Julia is degene die de hele ploeg aanstuurt. Josse (Wester,red.), Devin (van der Wiel, red.) en ik zijn enkele jaren geleden Tour de Tietema begonnen, we zijn het gezicht daarvan en we proberen input te geven aan de organisatie. In de zin van: hoe zijn we dit begonnen, hoe ziet onze cultuur eruit, hoe zien we dat voor ons? Maar echt de uitvoering, ons team managen, daar is Julia verantwoordelijk voor. Zij werkt samen met de performance staf, ze beheert ook het hele wagenpark en de wedstrijdkalender. Voor mijn rol als ploegleider, word ik net zo ingepland als Rob en de andere ploegleiders. En daarbij doe ik dan een aantal wedstrijden.”

“Natuurlijk weet ik wel veel van de organisatie. Ik denk aan andere dingen dan een andere ploegleider. Dan denk ik meteen: we gaan een video maken, daar moeten we ons bewust van zijn. Om die reden ga ik andere keuzes maken dan een andere ploegleider, die meer gefocust is op het rijden van een uitslag. Ik denk meer: we moeten ervoor zorgen dat iedereen die bij ons werkt, hun werk die dag kunnen doen. Het sportieve is daar een onderdeel van, maar niet alles.”

Op een wedstrijddag zit jij dus ook voor een deel met de contentplanning voor het YouTube-kanaal in je hoofd?

“Zeker. Bij ons is het altijd de media, het sportieve en het commerciële samen. Dat is wat ons uniek maakt. Dat betekent niet dat we minder op het sportieve inzetten, we moeten alles in balans hebben. Dat is hoe wij geloven dat we het anders kunnen en willen doen. De media zit altijd in ons hoofd. Er zit een GoPro in de auto, er gaat er ook eentje met een renner mee achterop de fiets. Dan moet je dan op voorhand over nadenken: welke renner gaat dat zijn?”

Kan dat ten koste gaan van het sportieve?

“Sportief gaat het goed, maar dat is een minimum vereiste. Het is niet omdat we ook media doen, dat het sportief minder gaat. Ik denk dat het goed hand in hand gaat. Ook geloof ik dat de chemie en de sfeer in de ploeg daardoor versterkt wordt. De jongens brengen een veel frissere blik mee, wat toch wat anders is als je constant dat gepush hebt van: we moeten nu presteren. Ik denk dat die aspecten elkaar heel goed aanvullen. Prestaties komen als mensen goed in hun vel zitten, én als je goed getraind bent.”

In de Ster van Zwolle en Nokere Koerse zagen we jullie met de hele ploeg aanvallend koersen. Een bewuste keuze?

“Bij ons is de uitdaging dat we allemaal heel goede renners hebben. Het is niet heel duidelijk altijd van: dit is de kopman. Dat zorgt ervoor dat we als ploeg best offensief rijden. Als we één iemand uit gaan spelen, gaat dat niet per sé een beter resultaat opleveren. Ik denk dat je ons vaak gezamenlijk gaat zien rijden, maar ook best aanvallend en dat iedereen daarin zijn kans krijgt. Dan kunnen mensen zeggen: dat is een domme tactiek. En dat zou kunnen. Maar dat is ook onze kracht. Als we in de Ster van Zwolle hadden gezegd: ‘we gaan voor één iemand sprinten’, dan weet ik niet onze kansen had vergroot. Dat past niet zo bij ons.”

Een van de vooraf uitgesproken doelen in dit eerste jaar als ProTeam was een wildcard krijgen voor een WorldTour-koers. Met de Amstel Gold Race is dat goed gelukt. Moet die wedstrijd dan hét hoogtepunt worden?

“Dat is waar. Een WorldTour-koers rijden is stap één, volgend jaar moeten we de lat een een stapje hoger leggen met een monument. De Amstel Gold Race is een moment voor ons waarop we kunnen zeggen: dit kunnen wij neerzetten. En ook sportief gezien, hoop ik dat we echt in de finale mee kunnen doen. We hebben een aantal jongens die daar goed moeten kunnen meedoen. Dat gaan we op voorhand goed uittesten. De Volta Limburg Classic en Brabantse Pijl zijn al twee wedstrijden om dat te laten zien.”

Gaan jullie daar nog iets speciaals doen?

“In de Amstel Gold Race moet alles een beetje samenkomen. En we hopen ook gewoon heel veel mensen samen te brengen. Het is natuurlijk in Nederland, er zijn veel fans die in de buurt wonen. We zijn ook aan het nadenken om daar een supporterscafé neer te zetten.”

Slotvraagje: is het gek voor jou om na jaren dit avontuur al fietsend te hebben beleefd, nu geen coureur meer te zijn?

“Het is de beste stap die ik had kunnen maken. Nu het beter weer wordt, pak ik af en toe de fiets. Maar als ploegleider ben ik nog steeds even nerveus als ik was als renner. Zelfs voor de start van de Ster van Zwolle, een .2 koers. Als je kijkt waar we heen willen, is dat nog een hele weg te gaan. Maar nog steeds voel ik die zelfde spanning. Ik kan alleen iets meer genieten van het hele plaatje. Als renner ben je toch meer gefocust op eten, trainen en slapen. Nu kan ik meer genieten van alles wat erbij komt kijken en dat past heel goed. Daar ben ik heel blij mee.”