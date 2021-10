ABLOC versterkt zich met Tomas Kopecky

ABLOC heeft Tomas Kopecky vastgelegd voor 2022. De Tsjechisch beloftenkampioen tijdrijden komt over van Acrog-Tormans. Kopecky heeft de Tsjechische nationaliteit, maar woont al van kinds af aan in Nederland.

Kopecky kende een uitstekend wegseizoen, waarin hij vooral bewees veel potentieel te hebben als tijdrijder. Zo nam hij in de Ronde van Vlaams-Brabant de leiderstrui over van Thibau Nys na een tijdritzege en werd hij vijfde in de proloog van de Tour de l’Avenir. Die laatste wedstrijd moest hij verlaten door een knieblessure. Een maand later kon hij weer terugkeren op het WK, waar hij 34ste werd in de tijdrit en 45ste in de wegrace.

Bij ABLOC gaat de Nederlandse Tsjech een uitgebreid internationaal programma kunnen rijden, naast de Nations Cup-wedstrijden met de Tsjechische ploeg. Op de sociale media van zijn nieuwe ploeg laat hij weten daar blij mee te zijn: “ABLOC heeft het perfecte programma om mijn capaciteiten te ontwikkelen.”

Na Jesper Rasch en Joren Bloem is Kopecky alweer de derde aanwinst voor de Noord-Hollandse continentalploeg, waar onder meer Adriaan Janssen en Rick van Breda afzwaaien.

Welcome 𝗧𝗢𝗠𝗔𝗦! 👊🏻

Tomas Kopecky will join the 2022 squad of ABLOC CT. The Czech U23 time trial champion is coming over from Acrog – Tormans. 🔥

𝗞𝗢𝗣𝗘𝗖𝗞𝗬: “ABLOC CT has the perfect raceprogram to develop my capabilities. ” 💭#RideToWin #WelcomeTomas pic.twitter.com/sFtEYkBGMu

— ABLOC Continental Team (@ABLOC_CT) October 30, 2021