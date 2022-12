ABLOC CT legt Meindert Weulink en Mike Schuch langer vast

Meindert Weulink en Mike Schuch rijden ook volgend jaar voor ABLOC CT. Beide klimmers hebben hun contract bij het Nederlandse Continental-team met één jaar verlengd.

Weulink rijdt sinds 2020 voor ABLOC CT. De inmiddels 23-jarige renner wist sindsdien nog niet te winnen, maar noteerde al wel de nodige ereplaatsen. Zo werd hij afgelopen seizoen tweede in de Grand Prix Velo Alanya (1.2), vijfde in de door Thibau Nys gewonnen Flèche du Sud (2.2) en derde in de Memorial Briek Schotte (1.2).

In 2021, en jaar nadat Weulink zich aansloot bij de ploeg van Paul Tabak, kwam ook Schuch bij het team. In zijn debuutjaar wist hij zich nog niet echt te onderscheiden, maar in 2022 won hij het bergklassement in de Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt (2.2). De 19-jarige renner begint in 2023 aan zijn derde seizoen als belofte.

Staying with the team in 2023 ↝ 𝗦𝗰𝗵𝘂𝗰𝗵 & 𝗪𝗲𝘂𝗹𝗶𝗻𝗸 ✍🏻 We're happy to announce that Mike Schuch and Meindert Weulink extended their contract with the team! 😁#RideToWin pic.twitter.com/tYrF4Fp4MS — ABLOC Continental Team (@ABLOC_CT) December 16, 2022