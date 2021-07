ABLOC CT komt renners tekort: geen Kreiz Breizh Elites

ABLOC CT zou deze week meedoen aan Kreiz Breizh Elites, maar de Nederlandse continentale ploeg ontbrak vrijdag in de ploegentijdrit op de openingsdag. ABLOC had slechts drie renners om op te stellen en daardoor heeft manager Paul Tabak zijn team afgemeld bij de Franse organisatie.

Volgende week staat ABLOC CT ook aan de start in de Ronde van Tsjechië (UCI 2.1) en de zeven renners die daar starten, kunnen dat niet combineren met Kreiz Breizh Elites (UCI 2.2). Van de andere negen renners zijn er zes momenteel niet fit of ziek. Volgens Tabak komt dat onder meer omdat een aantal coureurs last heeft van hun coronavaccinatie.

“Het was dus niet verantwoord om deze renners mee naar Frankrijk te nemen, met oog op het resterende programma“, vertelt de ploegmanager. “Dat is wel een bittere teleurstelling voor de renners die wel fit zijn. Maar we hebben dus zes renners die niet in staat zijn om wedstrijden te rijden. Het is niet anders.”

De organisatie van Kreiz Breizh Elites vond de afmelding van ABLOC niet fijn. “Maar dat begrijp ik niet. Het is is covid-gerelateerd”, stelt Tabak. “Het is beter voor iedereen in dit geval.”

Joost Nat sluit aan als stagiair

ABLOC CT hoopte Joost Nat, die vanaf 1 augustus als stagiair actief is voor de Noord-Hollandse formatie, nog in te schrijven voor Kreiz Breizh maar kreeg daarvoor geen uitzondering. De 19-jarige Nat is lid van WV West-Frisia en reed eerder dit seizoen ook al wat UCI-wedstrijden voor het Global Cycling Team. De kans bestaat dat er nog een tweede stagiair zich bij ABLOC voegt.

De zeven renners die volgende week de Ronde van Tsjechië rijden, verblijven momenteel op trainingskamp. Later in de maand mag ABLOC ook starten in de Ronde van Noorwegen. Daarnaast staan de nodige eendagskoersen op het programma.

Selectie ABLOC CT voor de Ronde van Tsjechië 2021 (5-8 augustus)

Stijn Appel

Stijn Daemen

Aden Paterson

Mike Schuch

Nils Sinschek

Mel van der Veekens

Meindert Weulink