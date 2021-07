Joren Bloem koerst in 2022 voor ABLOC CT

Joren Bloem koerst volgend seizoen voor de continentale formatie van ABLOC CT. De 21-jarige coureur komt over van het clubteam Sensa-Kanjers voor Kanjers. Namens die ploeg wist Bloem afgelopen maand nog vijfde te worden op het NK voor beloften.

Bovendien baarde Bloem, die als tweedejaars belofte een tijdje gestopt was met fietsen, opzien met ereplaatsen in de proloog van de Tour of Malopolska (daarin werd hij vijfde, red.) en de proloog van de Oberösterreich Rundfahrt (derde). In die laatste wedstrijd kwam ook ABLOC CT in actie.

ABLOC toonde al eerder interesse in Bloem. “Twee jaar geleden was er al contact met Chris de Jonge (ploegleider, red.), maar toen stopte ik voor een periode. Mijn ploegleider Han Vaanhold had dit jaar al snel in de gaten dat ik een stap heb gemaakt en heeft vervolgens een balletje opgegooid bij ABLOC CT. Na het NK en de Oberösterreich Rundfahrt ging alles in een stroomversnelling en heb ik getekend”, vertelt Bloem.

Stap naar het profwielrennen

De renner uit Zutphen wil via de continentale ploeg doorstromen naar de profs. “Mijn sterke punten zijn prologen en korte tijdritten van rond de twee kilometer. Hierin wil ik mij specialiseren. Ik ben een vrij grote renner, en vooral vlakke wedstrijden met veel wind liggen mij goed. De heuvels in Limburg overleef ik ook, maar klimmen moeten niet langer duren dan 20 minuten. Op de langere termijn wil ik een stap omhoog maken naar het profwielrennen”, geeft hij aan.