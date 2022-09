Aaron Gate zegeviert in derde etappe Ronde van Luxemburg

Aaron Gate heeft Bolton Equities Blacck Spoke een ritzege bezorgd in de Ronde van Luxemburg. In de finale van de derde etappe sprong de Nieuw-Zeelander mee met Benjamin Thomas, die de sprinters met een late uitval probeerde te verrassen. Thomas kwam als tweede over de streep, Ballerini sprintte naar plek drie. Valentin Madouas blijft leider.

Nadat Matteo Trentin dinsdag de tweede etappe won, ging de Ronde van Luxemburg donderdag verder met een 188 kilometer lange etappe van Rosport naar Diekirch. Het terrein was opnieuw heuvelachtig. Het ging vrijwel de hele dag op en af, en in de laatste 15 kilometer kregen de coureurs de tweetrapsraket Héndelbierg (2,1 km aan 6%) en Huelewee (1,3 km aan 9%) voor de kiezen.

Kopgroep van negen

Negen renners kozen in de openingsfase het hazenpad. Theo Bonnet, Thomas Delphis, Asier Etxeberria, Gil Gelders, Sindre Kulset, Joseba López, Joel Nicolau, Felipe Orts en Pierre Rolland fietsten een voorsprong van vier minuten bijeen. Dat gat begon te slinken toen Groupama-FDJ, de ploeg van klassementsleider Valentin Madouas, het tempo begon op te schroeven.

In de finale hield de kopgroep aanvankelijk sterk stand, maar met de hulp van UAE Emirates kwam het peloton uiteindelijk toch snel dichter. Met nog zo’n achttien kilometer te gaan waren alle aanvallers ingerekend. Op de Hendelbierg werd er vervolgens doorgetrokken in het peloton, maar de inmiddels selecte groep bleef wel bij elkaar op de helling.

Skjelmose

Op de Huelewee was dat anders. Giulio Ciccone gaf er vanaf de voet een lap op, wat op het steile eerste stuk voor verbrokkeling zorgde. Thuisrijder Kevin Geniets sloeg daarbij een klein kloofje ten opzichte van de rest. Een aantal andere renners maakten de sprong, waaronder Geniets’ ploeggenoot Madouas. De geletruidrager versnelde naar het einde van de klim toe zelf. Trentin kon de eersten op dat moment niet volgen, maar kwam op de top toch weer terug bij het pelotonnetje van zo’n twintig renners.

Op datzelfde moment ging Mattias Skjelmose Jensen er vooraan alleen vandoor. Achter hem leidden Quick-Step-Alpha Vinyl en UAE Emirates de achtervolging voor hun snelle mannen. Hun werk had succes, want met nog kilometer te gaan werd Skjelmose Jensen weer in de kraag gevat. Een sprint van een weer ietwat aangevuld peloton moest de beslissing brengen.

Gate pakt de zege

Tenminste, zo leek het te zullen gaan. Benjamin Thomas dacht daar echter anders over: hij viel net na de vod aan. Aaron Gate sloop slim mee en kwam in de laatste honderden meters uit het wiel van de Fransman. Thomas werd tweede, Davide Ballerini sprintte naar plek drie. Valentin Madouas blijft de nummer één van het klassement, Sjoerd Bax staat nog altijd tweede.