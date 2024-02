zaterdag 10 februari 2024 om 08:18

Aaron Gate kroont zich voor het eerst in carrière nationaal kampioen van Nieuw-Zeeland in Timaru

De 33-jarige Aaron Gate heeft zich tijdens het nationaal kampioenschap van Nieuw-Zeeland voor het eerst in zijn carrière tot nationaal kampioen gekroond. In een regenachtige sprint wist de renner van Burgos-BH niet de minste te verslaan. Corbin Strong en Laurence Pithie eindigden met hem op het podium.

Het kampioenschap in Nieuw-Zeeland werd afgewerkt op een circuit in de regio Canterbury. Vanuit Timaru vertrokken de renners voor een strijd van acht rondes, die samen tot 196 kilometer zouden optellen. Aan de meet bleven vijf man over. Aaron Gate, Corbin Strong, Laurence Pithie, George Bennett en Logan Currie.

Uiteindelijk was het Gate, die in een spannende sprint met Strong, zijn wiel net als eerste over de meet drukte. Na afloop vertelde Gate dankbaar te zijn voor deze winst. “Het is de enige race in Nieuw-Zeeland, die ik nog nooit had gewonnen. Ik ben zo blij om dat af te vinken. Ik zei tegen de jonge jongens: jullie hebben nog een paar jaar en bedankt dat je die ouwe klootzak vandaag de tijd hebt gegeven.”

De overwinning is voor Gate een voortzetting van een winnende reeks, die vorige maand de New-Zealand Cycle Classic won door vier etappes op zijn naam te schrijven. Twee dagen geleden werd hij ook al tweede op het nationaal kampioenschap tijdrijden. Gate zal volgende week aan de start staan van de Oceanië Track Champs in Cambridge.