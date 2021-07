Aanvalslustige Julian Alaphilippe: “De etappe was een ronde te lang”

Julian Alaphilippe werd vandaag de eerste wereldkampioen in 66 jaar die als eerste boven kwam op de mythische Mont Ventoux. Na een lange dag in de aanval moest Juju de tol betalen voor zijn inspanningen en uiteindelijk kwam hij als 23e, op twaalf minuten, over de streep.

“Ik wilde vandaag mee zitten in de aanval, dus ik toonde mijn intenties direct vanaf het begin. Ik genoot vandaag en gaf alles, maar de rit was te lang voor mij”, moest Alaphilippe toegeven. “Aan de andere kant ben ik erg blij dat ik als eerste bovenkwam bij de eerste passage van de Ventoux. En dat met de regenboogtrui om mijn schouders. Het is een speciale klim, een mythische zoals iedereen weet. Het is dan een geweldig gevoel om als eerste boven te komen.”

Achter in de koers streed zijn ploeggenoot Mark Cavendish een race tegen de tijdslimiet. Daarbij werd de Britse renner van Deceuninck-Quick-Step bijgestaan door vier ploeggenoten. Uiteindelijk kwam hij ruim op tijd binnen. “We wisten dat het niet zo close ging worden als zondag, maar we moesten de hele dag gefocust blijven omdat het loodzwaar was. Het was niet eenvoudig, maar het is motiverend dat we het hebben gereden. Ik blijf zo lang mogelijk doorgaan”, aldus Cav.