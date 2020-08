Aanvaller Colnaghi houdt Meeus van ritzege in Giro voor beloften zondag 30 augustus 2020 om 17:34

Luca Colnaghi heeft een gedeeltelijk geneutraliseerde etappe in de Giro d’Italia voor beloften gewonnen. De Italiaan van de Zalf-ploeg kwam na bijna 120 kilometer solo over de finish, nadat hij in de finale naar de kopgroep gesprongen was. Jordi Meeus (SEG Racing Academy) sprintte in de achtergrond naar de tweede plaats.

De openingsfase van de rit werd opgeschrikt door twee massale valpartij. Na beide crashes besloot de jury de koers te neutraliseren, zodat de gevallen renners rustig terug konden keren in het peloton. Wat bleek? Flinke stormregens zorgden voor een kletsnat wegdek. Opnieuw besloot de organisatie, in overleg met de ploegen, in te grijpen en het peloton geneutraliseerd het gevaarlijke deel van het parcours af te laten leggen.

Lorenzo Ginestra (Aran Cucine Vejus), Sergio Garcia (Kometa Xstra), Giacomo Ballabio (Iseo Serrature.Rime-Carnovali), Joab Schneiter (Swiss Racing Academy) en Gabriele Porta (Gallina Colosio Eurofeed) wisten na de hervatting weg te rijden. Hun voorsprong schommelde lange tijd tussen de anderhalve en twee minuten, al ging in de finale daar een flinke hap van af.

Op negen kilometer van de meet volgde een hergroepering, al gaf Ginestra zich niet gewonnen in de finale. Hij kreeg Luca Colnaghi (Zalf Desiree Fior) en Ballabio nog met zich mee en die drie gingen uiteindelijk ook uitmaken wie de rit zou winnen. Colnaghi, die in de finale als enige de sprong wist te maken naar de overgebleven vluchters, beschikte over de beste benen en kwam solo over de finish.

De sprint om de tweede plek werd gewonnen door de Belg Jordi Meeus (SEG Racing Academy).