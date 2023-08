maandag 28 augustus 2023 om 19:13

Aanval vroege vluchter Kämna strandt vlak voor finish: “Wel een beetje teleurgesteld”

Lennard Kämna deed vandaag een gooi naar die nog ontbrekende ritzege in de Vuelta a España, maar de aanval van de Duitser strandde in de laatste twee kilometer. “Ik ben nu natuurlijk wel een beetje teleurgesteld, het zat er namelijk in”, reageerde de renner van BORA-hansgrohe na afloop.

Kämna maakte op weg naar Arinsal deel uit van een kopgroep van elf en was op de slotklim de sterkste klimmer, maar het bleek net niet genoeg voor de ritoverwinning. “Ik wist op een goede manier mee te sluipen met de kopgroep en beschikte daarna over de juiste benen.” Dat bleek wel op de slotklim: Kämna wist zijn laatste metgezel Damiano Caruso er namelijk uit de wielen te rijden.

Het gevaar kwam echter vanuit de achtergrond: in de groep der favorieten werd er met nog goed vier kilometer te gaan stevig doorgetrokken door UAE Emirates. Dit bleek de sportieve doodsteek voor Kämna. “Vandaag is het dus niet gelukt, maar ja… Soms win je in de wielersport en soms verlies je.”

“Op de slotklim was er tegenwind en dus was het een kwestie van wachten op het juiste moment. Ik ging op een gegeven moment aan, maar het was niet genoeg”, besluit hij in gesprek met de organisatie van de Vuelta.