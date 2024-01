woensdag 31 januari 2024 om 16:51

Aanval in afdaling levert Mohoric niets op in Valencia: “Andere teams moeten ook helpen”

Matej Mohoric heeft in de openingsrit van de Ronde van Valencia zijn specialiteit weer bovengehaald, maar zijn aanval in de afdaling van de laatste klim leverde uiteindelijk niets op. De Sloveen van Bahrain Victorious werd uiteindelijk weer gegrepen door het uitgedunde peloton en zag de ritzege gaan naar vroege vluchter Alessandro Tonelli. “Het is goed dat de vlucht het haalt”, vertelde hij na afloop bij Eurosport.

“Het is de eerste koersdag voor de meeste renners, dus de meesten hebben nog niet echt het vertrouwen”, aldus Mohoric over de reden van zijn demarrage in de afdaling van de Desierto de Las Palmas. “Je weet het nooit. We krijgen maar weinig informatie door. We wisten dat onze achterstand twee minuten was op de top. Dan weet je het nooit, want misschien krijgt een aanvaller wel kramp, of komt er een strijd waarin ze naar elkaar kijken. Maar ik wist niet dat het ploeggenoten waren, dus helaas lukte het niet.”

Met zijn demarrage wilde Mohoric ook een statement maken richting de andere ploegen. “Het is lastig om als ploeg de druk op je te nemen. Wij moesten nu het meeste werk doen, maar uiteindelijk haalt de vlucht het. Dat is ook goed, want dat gebeurt in het huidige wielrennen niet heel vaak dat deze renners een rit kunnen winnen”, stelt hij. “Het is ook een gemiste kans voor ons, maar wij deden wat we moesten doen. Misschien moeten andere teams ook meehelpen als ze voor de ritzege willen gaan.”

“Zelf ben ik blij met mijn benen en ik ga met vertrouwen naar de rest van de week en wat er daarna nog aankomt”, geeft Mohoric aan. Bij Bahrain Victorious zijn Pello Bilbao en Santiago Buitrago de kopmannen voor het algemeen klassement, vertelde hij voor de openingsrit.