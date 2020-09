Aangereden Joop Zoetemelk weer thuis: “Blijken van medeleven hebben me goed gedaan” woensdag 30 september 2020 om 14:24

Joop Zoetemelk is weer thuis in zijn woonplaats Germigny l’Évêque, nadat hij negen dagen in een ziekenhuis in Parijs verbleef. De Tourwinnaar van 1980 werd een week geleden opgenomen, nadat hij was aangereden door een auto terwijl hij aan het fietsen was.

Bij het ongeval op 20 september, op de dag dat het Tourpeloton aankwam op de Champs-Élysées in Parijs, liep Zoetemelk breuken op aan zijn linkerarm en rechterhand. In eerste instantie werd gedacht dat zijn rechterbeen was gebroken, maar dat bleek niet het geval. Ook hield hij geen orgaan- en hersenschade over aan de aanrijding.

De oud-wielerprof en zijn vrouw bedanken in een verklaring iedereen die hem sterkte en een voorspoedig herstel heeft toegewenst. “Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, maar alle blijken van medeleven hebben me heel goed gedaan.” De voormalige wielerprof laat weten erg moe te zijn en toch ongemakken te ondervinden van de breuken en het letsel.