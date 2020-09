Aangereden Joop Zoetemelk mag maandag ziekenhuis verlaten zondag 27 september 2020 om 22:39

Joop Zoetemelk mag naar verwachting maandag het ziekenhuis in Parijs verlaten. De Tourwinnaar van 1980 werd een week geleden opgenomen, nadat hij was aangereden door een auto terwijl hij aan het fietsen was in de Franse hoofdstad.

Het was de NOS die het nieuws zondagavond bekendmaakte. Zoetemelk is inmiddels geopereerd aan breuken in zijn linkerarm en rechterhand. Aanvankelijk werd gedacht dat zijn rechterbeen was gebroken, maar dat bleek niet het geval. Ook hield hij geen orgaan- en hersenschade over aan de aanrijding.

De Nederlandse voormalige wielerprof was vorige week zondag aangereden door een auto terwijl hij aan het fietsen was in Parijs. Hij was in de Franse hoofdstad omdat hij aanwezig zou zijn bij de laatste etappe van de Tour de France. Daarop werd hij met een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht.