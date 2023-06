Aan tafel bij Jumbo-Visma: wat eten de renners zoal tijdens een hoogtestage?

De Tourploeg van Jumbo-Visma zat onlangs op Sierra Nevada voor een hoogtestage. Daar werd niet alleen flink getraind, maar ook stevig gegeten. Dat blijkt wel uit een post op de sociale media van The Athlete’s FoodCoach. Dit bedrijf maakte een app die de renners van Jumbo-Visma gebruiken voor een gepersonaliseerd voedingsplan.

The Athlete’s FoodCoach geeft een inkijkje in het menu van onder meer Wout van Aert en Jonas Vingegaard. “Tijdens dit trainingskamp op grote hoogte genoten de renners van diverse en heerlijke maaltijden”, klinkt het op sociale media. “De belangrijkste focus? Prestaties en herstel. De chef-koks voegden enkele ingrediënten toe die rijk zijn aan antioxidanten. Deze zijn van cruciaal belang om het lichaam te helpen bij het aanpassen aan de uitdagingen op grote hoogten.”

De foto’s laten zien wat Van Aert, Vingegaard en de andere renners aten op een van de trainingsdagen. Voor het ontbijt kregen ze appelpannenkoeken met kwark, vers fruit en granola. Vervolgens, na de training, was er een sushi bowl met groenten als lunch. Later op de middag was er dan nog een snack: worteltaart met sinaasappel- en vanilletopping.

Het diner bestond uit gebakken noodles met Aziatische groenten, bloemkool, struisvogelfilet, koriander en chili. Over dit alles ging een pittige woksaus heen. Om het herstel nog wat verder te bevorderen, was er ook nog een avondsnack: een bakje skyr met gebakken appelschijfjes en bessen. De hoeveelheid voedsel die de renners voorgeschoteld krijgen, verschilt per persoon. Het is afhankelijk van de hoeveelheid energie die gedurende de (vorige) dag verbrand is.

