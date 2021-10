Aafke Soet en Amber Kraak verlengen bij Jumbo-Visma, selectie nu compleet

Aafke Soet en Amber Kraak maken ook volgend jaar deel uit van Team Jumbo-Visma Women. De twee Nederlandse rensters hebben onlangs hun contract met een jaar verlengd. Soet en Kraak maken met hun verlenging de vrouwenploeg van Team Jumbo-Visma voor 2022 compleet.

Soet (23) heeft tijdens haar eerste jaar bij de vrouwenploeg een grote ontwikkeling doorgemaakt. “Ik heb afgelopen jaar de ruimte en vrijheid gekregen om mij te ontwikkelen, ook op persoonlijk vlak naast de fiets. Dat is voor mij heel erg waardevol geweest. De basis en het gevoel zijn nu veel beter. Hier kan ik volgend jaar op verder bouwen en hopelijk kan ik ook weer mooie dingen laten zien op de fiets.”

Voormalig roeister Kraak (27) gooide afgelopen jaar het roer volledig om en maakte halverwege het seizoen de overstap naar het wielrennen. “Ik heb het afgelopen half jaar als erg fijn ervaren. Ik had vooraf niet echt een idee van hoe het zou verlopen. Ik was al heel erg blij dat ik in zoveel mooie wedstrijden, zoals de Ronde van Noorwegen en de Vuelta, mocht starten. Ik kijk ernaar uit om me volgend jaar verder te ontwikkelen. Hopelijk kan ik dan nog meer bijdragen aan de teamprestaties.”

Definitieve selectie voor 2022

Teammanager Esra Tromp is blij dat deze twee rensters langer aan boord blijven. “Beide rensters hebben het afgelopen jaar op verschillende vlakken een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Het komende jaar gaan we hierop verder bouwen. Amber heeft tijdens haar ontdekkingstocht al veel waardevolle ervaringen opgedaan en is een heel sterke en belastbare renster. Aafke heeft afgelopen seizoen een mooie lijn ingezet. Aan wilskracht en talent is bij haar geen gebrek.”

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma zal met dertien rensters beginnen aan het nieuwe seizoen. Noemi Rüegg, Coryn Labecki (vroeger Coryn Rivera) en Linda Riedmann zijn dan nieuw bij de ploeg. Marianne Vos is ook in 2022 de absolute kopvrouw. Pernille Mathiesen en Julie Van de Velde komend volgend seizoen niet meer uit voor Jumbo-Visma, Nancy van der Burg zet dan weer een punt achter haar carrière.

Selectie Team Jumbo-Visma Women voor 2022

Teuntje Beekhuis

Jip van den Bos

Anna Henderson

Romy Kasper

Anouska Koster

Amber Kraak

Coryn Labecki

Riejanne Markus

Linda Riedmann

Noemi Rüegg

Aafke Soet

Karlijn Swinkels

Marianne Vos