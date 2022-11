Aafke Soet beëindigt carrière na anorexia: “Komt helaas veel voor in het wielrennen”

Aafke Soet hangt haar fiets aan de haak. Dat schrijft de 25-jarige Friezin, die de voorbije twee seizoenen uitkwam voor Jumbo-Visma Women, op Instagram. Een van de redenen voor Soet om te stoppen, is dat ze lang last heeft gehad van anorexia, vertelt ze in het openhartige bericht.

“Ik stop met wielrennen en dit is (een van de redenen) waarom”, begint Soet. “In eerste instantie had ik niet de behoefte om te vertellen dat ik gestopt ben met wielrennen, omdat ik – ondanks enkele successen – niet veel gekoerst heb de afgelopen jaren. (…) Nu schrijf ik toch dit afscheidsbericht omdat ik me ergens over uit wil spreken. Ik heb me lang geschaamd voor iets waar ik mee worstelde. Iets dat waarschijnlijk mijn kansen op een succesvolle carrière heeft verpest, iets dat hopelijk niemand hoeft mee te maken, maar dat helaas heel vaak voorkomt in het wielrennen en onze huidige samenleving.”

Anorexia

“Ik heb gekampt met anorexia”, legt ze dan uit. “Ik heb ongeveer vijf jaar lang een eetstoornis gehad – in wisselende mate -, maar de destructieve gedachten waren er altijd. Toen mijn gedachten eindelijk tot rust waren gekomen, kon ik de dingen weer helderder zien… Ik was verdrietig door het feit dat veel collega’s hier ook onder lijden. Ze lijden door ongezonde en ongelukkige gedachten, door een ongezond lichaam te willen, door prestatie-idealen en door een verkeerd zelfbeeld.”

Vervolgens richt Soet zich direct tot de lezer. “Kijk om je heen en wees alert! Durf op te staan, durf vragen te stellen en durf te vragen om hulp! En vooral, wees je bewust dat je nooit weet waar iemand in stilte doorheen gaat. Vaak zie je niet dat iemand mentale problemen heeft. Het grootste geschenk dat je kan geven, is vriendelijkheid, tijd en liefde.”

Hersteld

Soet heeft inmiddels geen last meer van anorexia. “Ik ben blij dat ik inmiddels kan zeggen: ‘Ik ben hersteld.’ Eindelijk kan ik zien hoe mooi het leven is. Ik wens hetzelfde voor iedereen die worstelt. Daarom heb ik besloten mijn verhaal te delen, met jou en met de rest van de wieler- en topsportwereld.”

Het blijft voor Soet niet alleen bij het eenmalig delen van haar eigen verhaal, ze blijft zich inzetten in de strijd tegen anorexia. “In 2023 word ik de trotse ambassadeur van het (W)eetwatjedoet project, dat vecht tegen eetstoornissen in sport en voor gezond presteren. Ik kijk er naar uit om mijn energie, creativiteit en herstelde positiviteit te gebruiken en mee te werken aan hun missie.”

Wielercarrière

Soet sloot zich in 2017 aan bij Parkhotel Valkenburg, waarna ze in 2018 terechtkwam bij WNT-Rotor. Bij die Britse ploeg kende ze haar grootste successen. Zo was ze in haar debuutseizoen de beste in de vijfde etappe van de Healthy Ageing Tour. Ook won ze dat jaar het jongerenklassement in de Emakumeen Bira (2.WWT) en werd ze Europees kampioen tijdrijden bij de beloften-vrouwen. In de wegrit van datzelfde EK pakte ze zilver.