À BLOC trekt Niels van der Gracht aan, Vlasman kent wedstrijdprogramma vrijdag 17 juli 2020 om 19:00

WielerFlits Nationaal kijkt deze week uit naar de herstart van het seizoen. De Nederlandse continentale teams zijn bezig met hun voorbereiding. Zo weten de meeste ploegen steeds meer over hun programma, in binnen- en buitenland. In deze rubriek bundelen wij het laatste nieuws van het nationale wielrennen.

Niels van der Gracht tekent bij À BLOC

À BLOC CT heeft de eerste versterking voor 2021 al binnen. Het continentale team van manager Paul Tabak neemt de 18-jarige Niels van der Gracht over van de juniorenploeg van Streetjump-Forte Development. Hij was afgelopen weekend al met de ploeg op pad tijdens het trainingsweekend in Limburg.

“Je kan hem vergelijken met Bodi del Grosso, een talentvolle renner met een goede tijdrit”, zegt Tabak tegen WielerFlits. “Hij heeft onlangs ook nog met de nationale selectie getraind.” Met de komst van Van der Gracht is een eerste leeggekomen plek opgevuld voor 2021. Wim Kleiman is al gestopt en Maarten de Jonge heeft zijn afscheid ook al aangekondigd.

Binnenkort hoopt À BLOC ook het tweede gat op te vullen. Tabak zet in op de komst van nog een jonge, talentvolle renner.

Metec-TKH met sterke ploeg naar Heistse Pijl en Czech Cycling Tour

Metec-TKH is klaar voor de herstart van het wielerseizoen. De continentale formatie heeft dezelfde zes renners voor de Heistse Pijl (1 augustus) en de Czech Cycling Tour (6-9 augustus) op papier staan. Sjoerd Bax, Dylan Bouwmans, Marijn van den Berg, Jens van den Dool, Adne Koster en Stef Krul mogen de huid van Metec-TKH duur verkopen in de twee sterk bezette wedstrijden.

“Niemand heeft stilgezeten”, laat manager Michel Megens weten aan WielerFlits. “Dus het doet me goed om te zien dat iedereen over een goed niveau beschikt. Het ziet er momenteel erg gunstig uit dat de wedstrijden zullen doorgaan. Mocht de situatie nog veranderen, dan zullen wij uiteraard geen risico nemen.”

De overige renners van Metec-TKH moeten nog even geduld hebben voor zij weer een rugnummer mogen opspelden. Zij staan op de planning voor het NK op de weg in Drenthe, dat eind augustus staat gepland.

Metec-TKH in Heistse Pijl en Czech Cycling Tour

Sjoerd Bax

Dylan Bouwmans

Marijn van den Berg

Jens van den Dool

Adne Koster

Stef Krul

BEAT trekt zich terug uit Czech Tour

Net als Metec-TKH stond ook BEAT Cycling Club op de startlijst van de Czech Cycling Tour, maar de Nederlandse ploeg heeft afgelopen week plots besloten zich terug te trekken. “We willen geen risico’s willen richting de Omloop van het Hageland en het NK. Dat zijn voor ons belangrijkere wedstrijden”, zegt manager Geert Broekhuizen. “Ons belang ligt na Tsjechië.”

“Daarnaast was er ook nog veel onduidelijk vanuit de organisatie. We weten niet hoe alles gaat verlopen”, gaat hij verder. BEAT had nochtans een hele voorbereiding uitgestippeld richting Tsjechië, met onder meer speciale ploegentijdrittrainingen. In plaats van de Czech Tour gaat het team van 6-9 september nu met de complete selectie vier dagen op trainingskamp in België.

Nieuwstips of opmerkingen?

nationaal@wielerflits.nl

Strikt protocol À BLOC richting Sibiu Tour

Aankomende dinsdag vliegen de renners van À BLOC rechtstreeks van Dortmund naar Sibiu om daar volgende week de Sibiu Cycling Tour te rijden. Daar krijgen de zes renners (en drie begeleiders, onder aanvoering van ploegleider Jo Berghmans) een eigen hotelafdeling tot hun beschikking. Dit allemaal in verband met de coronaprotocollen van de UCI.

Stijn Appel, Adriaan Janssen, Jeen de Jong, Ivar Slik, Mel van der Veekens en Meindert Weulink zijn de renners die naar Roemenië afreizen. Aanvankelijk zou ook Stijn Daemen rijden, maar hij heeft zich vanwege persoonlijke omstandigheden afgemeld. De zes die wel gaan zijn deze week nog getest op het coronavirus in Nederland. Daarnaast worden zij door de organisatie van de Sibiu Tour dagelijks getest. Dat gebeurt voor, tijdens en na afloop van de rittenkoers, op verantwoordelijkheid van de organisatie.

De Sibiu Tour wordt van 23-26 juli verreden. Ivar Slik heeft al aangekondigd dat hij zich wil tonen in de proloog, die hij vorig jaar nog wist te winnen. “Ik ken dat parcours goed en als ik mij specifiek voorbereid dan kan ik daar weer winnen”, zei Slik eerder al.

KNWU maakt deelnemerslijst NK beloften bekend

Vanwege de coronamaatregelen mogen op vrijdag 21 augustus slechts honderd beloften meedoen aan het Nederlands kampioenschap op de weg. De KNWU heeft nu bekendgemaakt welke renners voldoen aan de criteria om te starten in Drenthe, waar het NK verreden wordt rondom de VAM-berg.

“Het totale deelnemersveld van 114 renners is hoger dan het eerder aangegeven aantal van 100 renners. Aangezien bij wedstrijden gemiddeld 10% van de ingeschrevenen niet aan de start verschijnt, handhaven we de onderstaande startlijst”, aldus de KNWU. Er is geen reservelijst.

In de U23-categorie heeft de wielerunie besloten om de 75 hoogst geklasseerde beloften van 2019 te selecteren, samen met de 25 beste junioren van vorig jaar. Bekijk hier de volledige startlijst. Van de ‘grote’ ploegen gaat het om de volgende renners:

À BLOC CT: Stijn Daemen, Bodi del Grosso, Lars Loohuis, Mel van der Veekens, Meindert Weulink

Bike Aid: Jesse de Rooij

BORA-hansgrohe: Ide Schelling

Burgos-BH: Alex Molenaar

Groupama-FDJ U23: Lars van den Berg

Jumbo-Visma Development Team: Lars Boven, Mick van Dijke, Tim van Dijke, Owen Geleijn, Olav Kooij, Gijs Leemreize, Rick Pluimers, Axel van der Tuuk, Hidde van Veenendaal

Leopard: Bas van Belle

Metec-TKH: Marijn van den Berg, Ramon van Bokhoven, Jelle Bootsveld , Jens van den Dool, Lars Hohmann, Dennis van der Horst, Adne Koster, Tim Marsman, Danny van der Tuuk

Pauwels Sauzen-Bingoal: Ryan Kamp, Pim Ronhaar, Luke Verburg

SEG Racing Academy: Thymen Arensman, David Dekker, Daan Hoole, Wessel Krul, Jesper Rasch, Maikel Zijlaard

Team Sunweb Development: Nils Eekhoff, Enzo Leijnse, Jarno Mobach, Tim Naberman, Nils Sinschek, Casper van Uden

Telenet-Baloise: Jelle Looijen

Volker Wessels-Merckx: Jord Baak, Robin Blummel, Nick Brabander, Niels van Ekeren, Timo de Jong, Max Kroonen, Daan van Sintmaartensdijk, Rens Tulner

BEAT Cycling Club meldt overlijden grondlegger ploeg

BEAT Cycling Club treurt om het overlijden van Johan Milliau, een van de grondleggers van de continentale wielerploeg. Milliau is 53 jaar geworden. “Na zijn toetreding tot de Founder-groep van BEAT heeft Johan in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van BEAT tot het punt waarop we nu staan”, schrijft de ploeg op de site. “Johan deed dit door zijn passie voor het wielrennen en zijn eigen ambities op de fiets en triatlon te combineren met een scherp strategisch inzicht. Hiermee wist Johan iedere keer ons een spiegel voor te houden en zorgde hij voor scherpte in de keuzes die we maakten.”

Metec-TKH belegt trainingskamp in Limburg

Enkele renners van Metec-TKH bevonden zich de afgelopen weken in het buitenland om zich voor te bereiden op het tweede gedeelte van het seizoen. Jesper Asselman was met Ramon Sinkeldam in Frankrijk, Marijn van den Berg trainde met broer Lars van den Berg in de Alpen en Jens van den Dool maakte zijn kilometers in Duitsland. Maar deze week werd er dan ook in ploegverband een trainingskamp belegd in Limburg. Alles om de puntjes op de i te zetten.

Vanaf het hotel aan de voet van de Geulhemmerberg trainde de ploeg van maandag tot en met vrijdag meer dan 700 kilometer. Mét op dinsdag een klimtijdrit op de Camerig, om de intensiteit nog maar eens te verhogen.

Opvallend: Sjoerd Bax zette op de beklimming van de Camerig de tweede tijd ooit neer op Strava. “We hebben geen poging gedaan om de KOM te pakken”, laat Megens weten aan WielerFlits. “Maar Sjoerd is momenteel heel goed – en dat is hij in de afgelopen jaren ook geweest. Het is een klasbak en hij is klaar voor het seizoen.”

Jordi Meeus en Daan Hoole winnen in SEG eRacing U23 Series

Afgelopen week vonden er opnieuw twee manches in de SEG Racing Academy eSeries plaats. Op vrijdag 11 juli was Jordi Meeus andermaal de beste op het Amerikaanse Borrego Circuit, nadat hij in een sprint met twee had afgerekend met Daan Hoole. De 22-jarige Belg won afgelopen maandag nogmaals op het Amerikaanse rondje tijdens de tweede rittenkoers van de opleidingsploeg.

De overige twee etappes – op het heuvelachtige Pienza GP-circuit in Italië en een circuit met daarin tien keer de Paterberg – werden gewonnen door Nederlands beloftenkampioen tijdrijden Hoole. Aankomende zondag is de voorlopig laatste wedstrijd in de virtuele competitie van de Nederlandse opleidingsploeg. Dan strijden de renners in een grande finale op de klim naar Cap Formentor.

SEG Racing Academy trekt naar Limburg

De beloften van SEG Racing Academy trekken van 22-28 juli naar Limburg, waar ze een trainingsstage gaan afwerken. De Nederlands opleidingsploeg wil op die manier de puntjes op de i zetten aangaande de herstart van de competitie per 1 augustus. “We doen deze investering om al onze renners meteen op koersniveau te hebben”, legt teammanager Aike Visbeek uit. “Door iedereen bij elkaar te halen, creëren we de mogelijkheid om onze eigen teambubbel te maken en de verplichte coronatests te doen voor de eerste koersen.”

Programma SEG Racing Academy augustus

01/08: Heistse Pijl (nationale koers)

06/08-09/08: Czech Cycling Tour (2.1)

20/08: GP Lucien Van Impe – Erpe-Mere (nationale koers)

21/08: Nederlandse kampioenschappen op de weg

29/08-06/09: Giro d’Italia U23

Jumbo-Visma Development hervat in Slovenië

Ook de opleidingsploeg van Jumbo-Visma begint met de voorbereidingen op het nieuwe programma. Dat doet de formatie in Slovenië. “Dit is een perfect land om te wielrennen en een goede trainingslocatie”, vertelt teammanager Robbert de Groot. “We willen veel hoogtemeters maken. Daar is deze locatie zeker voor geschikt, aangezien we vlakbij Rogla Mountain zitten. Aan het einde van het trainingskamp rijden we met vijf renners de GP Kranj in Slovenië.” Finn Fisher-Black en Gijs Leemreize rijden met de profs de Vuelta a Burgos.

Jumbo-Visma Development voor GP Kranj (26 juli)

Maurice Ballerstedt

Mick van Dijke

Owen Gelijn

Michel Heßmann

Olav Kooij

Jong Jumbo-Visma tegen de profs in Tsjechië

In de Tsjechische 2.1-koers Czech Cycling Tour gaat Jumbo-Visma deelnemen met een mixteam. Die wedstrijd (met een ploegentijdrit en drie etappes in lijn) staat op de kalender van 6-9 augustus. “In de Czech Cycling Tour zullen vier renners van de opleidingsploeg starten en drie WorldTour-profs”, geeft Robbert de Groot mee. “Daarna rijden we een nagenoeg vlakke etappekoers in Polen. Een mooie herstart van het seizoen voor onze beloften.”

Jumbo-Visma voor Czech Cycling Tour

Koen Bouwman*

Pascal Eenkhoorn*

Owen Geleijn

Michel Heßmann

Olav Kooij

Archie Ryan

Maarten Wynants*

* WorldTour-renners

Vlasman CT kent wedstrijdprogramma

Ook de renners van het Vlasman CT weten inmiddels waar ze aan toe zijn. Teammanager Ton Welling heeft een wedstrijdprogramma met Nederlands en Belgische eendagskoersen samengesteld. Vanwege het coronavirus en de daarmee gepaarde onzekerheid is de ploeg wat terughoudend met het reizen naar verre oorden.

Augustus

1 aug. Heistse Pijl, België

9 aug. Training voor het NK op de weg

15 aug. Dwars door Hageland, België (UCI 1.1)

20 aug. GP Lucien van Impe Erpe Mere, België

23 aug. NK wielrennen

September

2 sept. GP Geraardsbergen, België

6 sept. Hel van Valkenswaard (Topcompetitie)

7 sept. Johan Hannes Erpe, België

13 sept. Antwerp Port Classic, België (UCI 1.1)

20 sept. GP Gooik, België (UCI 1.1)

21 sept. GP Paul Borremans Viane, België

23 sept. Omloop van het Houtland Lichtervoorde, België (UCI 1.1)

26 sept. Omloop van de Braakman (Topcompetitie)

27 sept. Ronde van Midden Brabant

30 sept. GP Fred De Bruyne Berlare, België

Oktober

7 okt. NK tijdrijden

Guillaume Seye moet challenge rond België afbreken

Guillaume Seye deed afgelopen week een poging om in twee en een halve dag de grens van België af te fietsen, goed voor een tocht van 1.340 kilometer en 10.000 hoogtemeters. De coureur van BEAT Cycling Club deed dat met Tiana Troch en Dries Vangoetsenhoven vanuit Lommel. De poging van Seye haalde het beoogde einde niet. Na 758 kilometer, al over de helft, moest hij opgeven vanwege zitvlakproblemen.

“We hadden vooropgesteld om eerst de Ardennen te nemen, omdat dat het zwaarste stuk was. Maar ik kwam snel alleen te zitten en moest de nacht alleen doorzitten. Dat was allemaal gelukt. Eenmaal op het vlakke stuk kreeg ik meer en meer last van mijn zitvlak. Daarom heb ik moeten besluiten om te stoppen met de challenge. Dat is heel spijtig, omdat de benen en de moraal goed waren”, reageerde hij na afloop.

Ploegwatchers

Sunweb Development – Maxim Horssels

Vlasman CT – Maxim Horssels

BEAT Cycling Club – Nick Doup

À BLOC – Nick Doup

Metec-TKH – Julian Dubbeld

VolkerWessels-Merckx – Julian Dubbeld

Jumbo-Visma Development Team – Youri IJnsen

SEG Racing Academy – Youri IJnsen

Nieuwstips: nationaal@wielerflits.nl