À BLOC mikt op ritsucces in Sibiu Tour: “Ik kan de proloog dromen”

Na de afzegging van Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix staan er nog zeven Nederlanders op de startlijst van de Sibiu Tour in Roemenië. Naast Bike Aid-avonturier Adne van Engelen is dat het zestal van het continentale À BLOC, dat net als vorig jaar mikt op ritsucces.

Net als vorig jaar inderdaad, want met Ivar Slik stond het team in 2019 na de proloog aan de leiding van de Sibiu Tour. De hardrijder uit Noord-Hollander won de technische proloog van 2,5 kilometer in Sibiu en is ook nu weer gebrand op de zege. “Alle ballen op de proloog”, zei Slik enkele weken terug al.

Dat hij door de drukte het parcours nog niet heeft kunnen verkennen gisteren of vandaag, neemt Slik voor lief. Het is namelijk dezelfde route als vorig jaar. “Ik kan de proloog dromen. Het parcours wordt een uur voor de start verkeersvrij gemaakt, dus dan kunnen we de bochten goed nemen”, geeft Slik aan. “De afgelopen dagen heb ik het iets rustiger aan gedaan, want ik was toch wel redelijk vermoeid. Maar ik voel mij erg goed, dus heb er veel vertrouwen in.”

Podiumplaats

Na de proloog volgt direct een zware bergetappe met een slotklim van 25 kilometer. Namens À BLOC zijn Meindert Weulink, Jeen de Jong en Stijn Appel goede klimmers, maar het is de vraag hoe zij zich manifesteren tussen een groot aantal profteams. Daarna volgen nog twee etappes met toch de nodige hoogtemeters, en een klimtijdrit. Ploegleider Johan Berghmans zet in op minimaal één podiumplaats voor zijn ploeg, die verder bestaat uit Mel van der Veekens en Adriaan Janssen.

Er was de afgelopen weken nogal wat te doen over de (gezondheids)situatie in Roemenië. De organisatie stelde dan ook alle teams de afgelopen week gerust. Ja, het coronavirus is er ook in de regio Sibiu, maar niet zo erg dat de koers geannuleerd moet worden. De renners zitten in bubbels, dragen mondkapjes buiten de koers, hebben minstens één coronatest gedaan, worden elke dag getest op hun lichaamstemperatuur en krijgen het ontbijt op hun hotelkamer geserveerd.

Op die manier kan de eerste profkoers (UCI 2.1 of hoger) voor mannen na de coronapauze vandaag dus in gang geschoten worden.