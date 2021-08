39-jarige Marque grijpt de macht in Volta a Portugal

De 39-jarige Alejandro Marque heeft zaterdag een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Volta a Portugal. De ervaren Spanjaard was op de lange slotklim naar Covilhã weggereden uit een elitegroep en rondde het solo af op de Alto da Torre. Marque neemt de leiderstrui over van Rafael Reis.

Deze vierde dag van deze Ronde van Portugal werd vooraf de koninginnenrit genoemd, vanwege de finish op de Alto da Torre (20,2 km aan 6,5%) met de top op 1.980 meter hoogte. De slotklim is een tweetrapsraket, want na de eerste zeven kilometer aan 8,8% volgde een korte afdaling. De laatste zes kilometer gingen vervolgens met 7,1% naar de eindstreep.

Elf koplopers kozen het ruime sop: Iker Ballarin (Euskaltel-Euskadi), Juan Lopez-Cozar (Burgos-BH), Bruno Silva (Antarte-Feirense), César Fonte, Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), Hugo Nunes (Rádio Popular-Boavista), Marcelo Salvador (LA Alumínios-LA Sport), Edo Goldstein (Israel Cycling Academy), Pedro Paulinho (Tavfer-Measindot-Mortágua), Rui Rodrigues (Louletano-Loulé Concelho) en Rafael Silva (Antarte-Feireinse). Zij kregen meer dan zes minuten voorsprong van het peloton.

Marque rijdt weg uit elitegroep

Op de slotklim verdween die als sneeuw voor de zon. Luís Gomes hield het langst stand van de koplopers. Achter hem was het de trein van W52-FC Porto die het peloton uitdunde. Onder meer klassementsleider Rafael Reis moest vroeg afhaken. De blauwe formatie van Porto moest zien af te rekenen met de gele brigade van Efapel, dat ook meerdere renners in de favorietengroep had. Terwijl die teams naar elkaar keken, ging Alejandro Marque in achtervolging op Gomes. De klimmer van Atum General-Tavira sloot vier kilometer voor de finish aan bij de koploper en had op dat moment 1.10 minuut voorsprong op de rest.

De 39-jarige Marque, die in 2013 deze ronde won, liet Gomes meteen achter en ging solo op weg naar de ritzege. In de achtergrond was vooral Joni Brandão actief namens W52-FC Porto, maar zijn aanvallen werden constant gecounterd. Uiteindelijk waren het Mauricio Moreira (Efapel) en Abner González (Movistar) die tweede en derde werden. Daarachter was Amaro Antunes de beste W52-renner in de uitslag.