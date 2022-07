28 Nederlanders aan de start van de Tour de France Femmes

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar heeft uitgekeken en vandaag is het zover. De start is, op de slotdag van de mannen-Tour, op de Champs-Élysées in Parijs. Er staan maar liefst 28 Nederlanders aan de start van de allereerste editie van de Tour de France Femmes. WielerFlits zet de landgenoten op een rijtje.

We kunnen dus spreken van een flinke Nederlandse afvaardiging. Sterker, geen enkel ander land doet beter. Thuisland Frankrijk brengt 25 rensters aan de start, Italië is met 17 deelneemsters de nummer drie op de lijst. Parkhotel-Valkenburg (5 Nederlandse rensters), Liv Racing Xstra (4), Jumbo-Visma (3) en Le Col-Wahoo (3) zijn de hofleveranciers.

Trek-Segafredo

5. Shirin van Anrooij

6. Ellen van Dijk

Movistar

11. Annemiek van Vleuten

SD Worx

21. Demi Vollering

26. Chantal van den Broek-Blaak

Jumbo-Visma

41. Marianne Vos

43. Riejanne Markus

46. Karlijn Swinkels

Team DSM

54. Charlotte Kool

56. Lorena Wiebes

Canyon//SRAM Racing

66. Pauliena Rooijakkers

UAE Team ADQ

74. Maaike Boogaard

Liv Racing Xstra

121. Jeanne Korevaar

123. Thalita de Jong

125. Silke Smulders

126. Sabrina Stultiens

Plantur-Pura

144. Yara Kastelijn

Le Col-Wahoo

152. Eva van Agt

153. Maike van der Duin

154. Marjolein Van ’t Geloof

Parkhotel-Valkenburg

161. Femke Gerritse

162. Mischa Bredewold

164. Femke Markus

165. Quinty Schoens

166. Anne van Rooijen

AG Insurance-NXTG Team

175. Ilse Pluimers

Human Powered Health

232. Nina Buijsman

235. Marit Raaijmakers