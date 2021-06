25 teams actief in Baloise Ladies Tour

De organisatie van de Baloise Ladies Tour heeft uit de doeken gedaan welke ploegen er aan de 2.1-wedstrijd deel zullen nemen. We zien op donderdag 8 juli maar liefst 25 ploegen aan het vertrek, waaronder drie WorldTour-ploegen en bijna alle Nederlandse en Belgische continentale teams.

Donderdag 8 juli begint de Baloise Ladies Tour om 19.00 uur met een proloog door de straten van Utrecht. Na 3,8 kilometer op Nederlandse bodem te hebben gereden verhuist het circuit naar Eeklo, waar het peloton een dag later een rit van 115,6 kilometer afwerkt. Op de zaterdag wacht een dubbele beproeving, te beginnen met een 82,4 kilometer rit tussen het Nederlandse Cadzand en het Belgische Knokke Heist.

Knokke is later die dag ook het decor voor de individuele tijdrit van 11,6 kilometer. Zondag 11 juli vindt in en om Zulte de apotheose plaats. Na 121,1 kilometer weten we wie de zevende editie van de Nederlands-Belgische rittenkoers wint. Tijdens de wedstrijd wordt er gezocht naar de opvolgster van Lisa Klein. Zij wist in 2019 de wedstrijd, toen nog BeNe Ladies Tour geheten, op haar palmares bij te schrijven. Vorig jaar werd de wedstrijd afgelast vanwege de coronapandemie.

Deelnemende ploegen Baloise Ladies Tour:

Team SD Worx

Canyon-SRAM

Movistar

Jumbo-Visma

Parkhotel Valkenburg

NXTG Racing

GT Krush Tunap Pro Cycling

Multum Accountants Ladies CT

Plantur-Pura

Bingoal Casino-Chevalmeire

Team Rupelcleaning-Champion Lubricants

Doltcini-Van Eyck-Proximus CT

Pauwels Sauzen-Bingoal

Proximus-Alpha Motorhomes-Doltcini

Isorex No Aqua Ladies Cycling Team

Keukens Redant Cycling Team

Team Coop-Hitec

Stade Rochelais Charente Maritime

Women Cycling Sport

BePink

Italiaanse selectie

Lviv Cycling Team

Memorial Santos – Saddledrunk

WCC Team

Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team