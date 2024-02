woensdag 28 februari 2024 om 16:58

18-jarige Matthew Brennan wint UCI-koers bij debuut voor beloftenploeg Visma | Lease a Bike

Naast de mannen- en de vrouwenploeg is ook de beloftenformatie van Visma | Lease a Bike winnend aan het seizoen begonnen. De 18-jarige Brit Matthew Brennan heeft bij zijn debuut voor het Nederlandse U23-team namelijk meteen de Trofej Umag in Kroatië gewonnen.

Op het programma stond een UCI 1.2-koers van ruim 142 kilometer, verdeeld over vijf rondjes om Umag. In elke omloop lag de Brtonigla-klim, maar die bleek niet zwaar genoeg om het peloton helemaal uit elkaar te rijden.

Na ruim drie uur koers draaide de Kroatische wedstrijd namelijk uit op een sprint van een groep van ongeveer dertig renners. Daarin was Brennan de snelste in zijn geel-zwarte tenue. Hij klopte Noa Isidore (Decathlon AG2R La Mondiale Development) en rassprinter Jakub Mareczko (Corratec-Vini Fantini).

Voor Brennan – vorig seizoen winnaar van Keizer der Juniores en de Guido Reybrouck Classic in België – was het zijn eerste officiële wedstrijd in de kleuren van Visma | Lease a Bike. Afgelopen jaar koerste hij nog voor het Britse clubteam Fensham Howes-MAS Design. Met zijn zege in de Trofej Umag treedt Brennan in de voetsporen van Olav Kooij, die de wedstrijd in 2020 won bij zijn debuut voor Jumbo-Visma.