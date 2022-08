1-2-3’tje voor Glassdrive Q8 Anicolor in koninginnenrit Volta a Portugal

Glassdrive Q8 Anicolor heeft een groot nummer opgevoerd in de koninginnenrit van de Volta a Portugal. Klassementsleider Frederico Figueiredo, Mauricio Moreira en Antonio Carvalho reden in de bergetappe weg bij al hun concurrenten. Uiteindelijk mocht Moreira als eerste over de streep komen.

De negende en voorlaatste etappe van de Volta a Portugal was op papier de zwaarste van de hele ronde. De openingsfase was nog goed te doen, maar na een kleine tachtig kilometer begon – voor de mindere klimmers – de ellende. Achtereenvolgens moest geklommen worden naar Serra do Marão (14,6 km aan 4,4%), Velão (2,9 km aan 4,4%) en Barreiro (9,8 km aan 6,5%). Daarna volgde nog de slotklim naar Mondim de Basto (8,5 km aan 7,5%). Daags voor de afsluitende tijdrit van 19 kilometer, zou hier een belangrijke slag geslagen kunnen worden in de strijd om de eindzege.

De vroege vlucht bestond in de 175 kilometer lange etappe bestond uit twaalf renners. Daarbij onder anderen Kyle Murphy en Robin Carpenter van Human Powered Health, als ook Victor Langellotti (Burgos-BH), de winnaar van zaterdag. De kopgroep kreeg een behoorlijke voorsprong, maar richting de slotklim verdween hun voorgift als sneeuw voor de zon, en werden ze weer ingelopen. Ondertussen werd het peloton stevig uitgedund. We begonnen zodoende met een elitegroep aan het laatste obstakel.

1-2-3’tje

Deze groep dunde – na nog een tevergeefse aanval van Alejandro Manuel Marque (Atum general/Tavira/Maria Nova Hotel) – gauw nog verder uit, totdat het gezelschap enkel nog uit renners van Glassdrive Q8 Anicolor bestond. De twee kopmannen van dit team, Frederico Figueiredo en Mauricio Moreira, waren ook de nummers één en twee van het klassement. Omdat ze zich niet bedreigd meer voelden door renners van andere ploegen, lieten ze hun teamgenoot Antonio Carvalho het tempo bepalen. Hij mocht als winnaar over de streep komen.

Vijfenveertig seconden na het trio van Glassdrive Q8 Anicolor kwam de eerste ‘concurrent’ over de streep, de eerdergenoemde Marque. Luís Fernandes – voor vandaag nog binnen de twee minuten van het fluorgele duo – verloor nog een halve minuut meer. Met alleen de tijdrit nog voor de boeg, zal het wat het klassement betreft een duel worden tussen Figueiredo en Moreira om de eindzege.