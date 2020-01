Stijn Devolder ambassadeur van Futurum Quality Gear woensdag 15 januari 2020 om 19:20

Stijn Devolder wordt merkambassadeur van Futurum Quality Gear. De tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen gaat naast het dragen van de kleding ook een bijdrage gaat leveren aan de productontwikkeling.

“In de achttien jaar dat ik professioneel wielrenner ben geweest, ben ik meerdere malen op tegenstanders gestuit die qua niveau niet voor mij onder moesten doen. Door telkens te zoeken naar details, ben ik er in geslaagd de nodige successen te vieren”, aldus Devolder.”Het is mooi dat dankzij deze minutieuze en doordachte werkwijze ook FUTURUM Quality Gear meer dan succesvol is. Ik hoop met mijn expertise de al super hoogwaardige kleding naar een nog hoger niveau te kunnen tillen.”

Het Nederlandse kledingmerk – dat de wielerkleding van het Luxemburgse Leopard verzorgt – werkt al langer samen met Maarten Tjallingii. Het wil door samen te werken met ex-profs blijven voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden door wielrenners op het hoogste niveau. Naast kwaliteit zet het ook in op duurzaamheid zo bevatten de verpakkingen geen plastic en maakt het gebruik van hoogwaardige merinowol.