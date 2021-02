Inside the Paincave: De TrueBike van triatleet Sebastiaan Bleekemolen

Sneeuw, kou, regen en wind. Redenen genoeg om in de winterperiode binnen te fietsen. Al is (het gebrek aan) tijd ook een belangrijke factor. Want wat doe je als je de hele week druk bent en eigenlijk alleen in de avonduren kan gaan fietsen? Dan wordt het plannen en is binnen fietsen een welkom alternatief. De komende weken gaan we op bezoek bij wielerliefhebbers in hun ‘Paincave’, de plek waar zij binnen fietsen.

In de eerste aflevering gaan we op bezoek bij iemand die op vier wielen ontzettend snel is, maar op twee wielen ook al zijn sporen heeft verdiend: de Nederlandse triatleet Sebastiaan Bleekemolen (42). Bij de naam Bleekemolen denkt een sportliefhebber direct aan de autosport. Dat klopt ook, Sebastiaan is autocoureur en dan vooral in Touring Car-klasse.

Op de besneeuwde oprit is meteen duidelijk dat het in dit huis vooral om snelle auto’s gaat. Toch komen we er al snel achter dat de 42-jarige Noord-Hollander meer hobby’s heeft. In de gang staan namelijk een Specialized S-Works Venge en een 3T gravelbike. Allebei in topconditie en klaar om de weg of onverharde paden op te gaan.

Voor de paincave van Sebastiaan moeten we naar de eerste verdieping, wat ook meteen zijn zolder is. Bij binnenkomst merk je meteen dat fietsen (en vooral triathlon) meer dan een hobby voor hem is. Eenmaal in de kamer wordt je aandacht vooral getrokken door tal van medailles, foto’s en een aantal fietsen.

Die medailles en bijbehorende foto’s zijn vooral van triathlons en dan met name de Ironman. “Ik baal dat ik het niet eerder hebt ontdekt”, vertelt Bleekemolen over zijn uit de hand gelopen hobby. “Triathlon is een verslaving geworden. Ik ben opgegroeid met autosport, maar van triathlon ben ik echt een grote fan geworden.”

Eerste triathlon

Zijn eerste triathlon was in 2013, toen hij meedeed aan de triathlon van Maastricht. “Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar had er vooral veel zin in. Ik schreef mij eerst in voor de triathlon en ben toen pas een fiets gaan kopen.”

En Bleekemolen was meteen verkocht. Waar het in Maastricht nog een kortere afstand was en het vooral ging om het finishen, wist hij meteen dat hij zich de jaren daarna wilde richten op een Ironman. En een Ironman is niet niks. Er wordt gestart met 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en tot slot 42,2 kilometer hardlopen. Zeg maar 76 baantjes zwemmen, dan een Touretappe rijden en afsluiten met een marathon.

Zo gezegd zo gedaan. Bleekemolen heeft ondertussen al aan zes Ironmans meegedaan. Twee keer Kopenhagen, Maastricht, Mallorca, Frankfurt en Maleisië. Daarnaast ook nog de marathon van New York.

En daarvoor moet natuurlijk flink getraind worden. Bleekemolen zwemt, loopt en fietst en vooral dat laatste kost hem veel tijd. Daarom ontkomt hij er niet aan om ook binnen te fietsen. “Ik ben druk, heb een bedrijf, ben autocoureur en heb een gezin. Dan moet je het trainen zo effectief mogelijk doen.”

Dat effectief trainen lukt binnenshuis het beste. Naast een loopband staat er in zijn paincave ook een TrueBike van TrueKinetix. De fiets die we eerder zelf al mochten testen. “Het grootste voordeel is dat je er binnen een paar minuten op zit. Je hoeft je fiets er niet in te doen of je achterwiel eruit te halen, maar kan direct aan de slag.”

Bleekemolen onderstreept de belofte dat de Truebike erg realistisch is. “Het is een groot verschil met voorgaande trainers. Waar je soms nog wel eens last kreeg van allerlei spieren, is dat bij deze fiets niet het geval. Je voelt je spieren wel, maar vooral die in je benen. Net zoals buiten.”

Binnen en buiten

Bleekemolen probeert in ieder geval een keer per week een rit van rond de 200 kilometer te rijden. En dat vooral buiten, waar hij ook is. “Ik neem altijd een fiets mee, of ik nu thuis ben of bij een race. De fiets is altijd in de buurt.”

In de winter zit Bleekemolen drie tot vier keer per week binnen op de fiets, maar in de zomer is dat ook zeker een a twee keer per week. Voor zijn Truebike hangt een tv scherm, maar die hangt er eigenlijk voor niks. “Ik kan al geen series kijken als ik op de bank zit, laat staan als ik aan het fietsen ben.” Om zich te vermaken luistert de autocoureur vooral muziek of denkt hij na. “Als ik rustig binnen fiets wil ik nog wel eens mailtjes gaan beantwoorden, maar ik luister vooral muziek en denk na. Nadenken over wat geweest is of wat komen gaat. Daar is fietsen ook ideaal voor, zelfs binnen.”

En mocht hij dan toch intervaltrainingen gaan doen, dan is het nadenken een stuk moeilijker. “Dan is het vooral een plas met zweet wat er op de grond ligt.” Volgens Bleekemolen zijn trainingen binnen een ideale toevoeging. “Binnen trainen is veel effectiever. Je hebt tenslotte altijd druk op de pedalen, dat is buiten wel anders.” Het gemak en de effectiviteit zorgt ervoor dat hij met plezier ook binnen op de fiets stapt.

Fit

De Ironman van Barcelona is zijn volgende doel. Het evenement staat begin oktober gepland en mocht het corona-virus geen roet in het eten gooien, dan moet dat goed komen. “Eigenlijk was Barcelona al twee jaar geleden een doel voor mij. In 2019 wilde ik die doen. Maar afgezien van een blessure had ik die dag ook een autowedstrijd. In 2020 ging die niet door en dus hoop ik dit jaar mee te kunnen doen.”

Tot die tijd vermaakt Bleekemolen zich wel op een andere manier op de fiets. “Afgelopen jaar heb ik wat mensen uit de buurt leren kennen waarmee ik af en toe een rondje kan fietsen. Daarmee zijn we vorig jaar naar Parijs gefietst. Dat was dan ook een soort fietsdoel van mij.”

Het sporten helpt hem ook in zijn andere carrière, die van autocoureur. “In de autosport moet je concentratie hoog blijven. Als je moe gaat worden van het sturen gaat ook je prestatie achteruit. Sinds ik meer ben gaan trainen ben ik ook een betere autocoureur geworden,” legt hij uit. “Ik ben 42 jaar en ik rijd tegen mannen van 25 of zelf jonger, dan is mooi dat ik ze nog bij kan houden, op race en conditioneel vlak.”

Verantwoording:

