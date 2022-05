De vele gezichten van Tenerife: waarom ook het noorden de moeite waard is om te ontdekken

Op Tenerife is het voor wielerliefhebbers goed toeven. Een aangenaam klimaat, goede wegen en de mogelijkheid tot trainen op hoogte maken het een populaire bestemming bij zowel professionele als recreatieve fietsers. Ook wij schreven in deze rubriek al over een eerder bezoek aan het zuiden van Tenerife en natuurlijk over El Teide, de vulkaan waar menig prof zijn puntjes op de i zet op weg naar een belangrijke wedstrijd. Toen we een uitnodiging kregen voor een meerdaags bezoek aan het eiland, hoefden we dan ook niet lang na te denken.

Voor wie zijn geografische kennis een opfriscursus nodig heeft: Tenerife is een van de Canarische Eilanden, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan, ten westen van Marokko. Vanuit Amsterdam is het een kleine vijf uur vliegen. Het is een eiland met vele gezichten. Door de vele microklimaten die het eiland kent (daarover later meer) is er een grote verscheidenheid aan verschillende landschappen om doorheen te fietsen.

We zijn uitgenodigd door het toeristisch bureau van Tenerife, dat met het Tenerife Bike Festival fietsen op het eiland wil promoten. De begeleiding was dan ook dik in orde. We werden tijdens onze trip vergezeld door de locals Alberto en Marcos Delgado, twee ervaren gidsen die erop toezagen dat iedereen veilig het einde haalde.

Voor het eerste gedeelte van onze trip bezoeken we het zuidelijke deel van het eiland. We starten enkele kilometers ten zuiden van Guimar, aan de oostkant van het eiland. Tijdens onze eerste meters op de fiets valt direct op: het is hier geen meter vlak. Daarom misschien minder geschikt voor de minder geoefende fietser, maar degenen die hier serieus willen trainen kunnen zich naar hartenlust uitleven.

De route die ons naar het zuiden brengt, gaat over glooiende wegen. De door rotswanden omgeven beklimmingen zijn niet al te lang. Na een korte klim volgt al vrij snel weer een afdaling. Naast de goede wegen is ook het gedrag van de andere weggebruikers een aangename bijkomstigheid. De automobilisten gedragen zich hoffelijk, wat het afleggen van de route een stuk prettiger maakt. Deze eerst kennismaking smaakt daarom naar meer.

Anaga: het groene paradijs

Waar veel fietsers in het zuiden blijven hangen, is ook het noorden van het eiland zeker de moeite waard. Voor de tweede dag trekken we dan ook naar het noordoosten van Tenerife. Vooraf werden we door de organisatie gewaarschuwd dat de temperaturen hier een stuk frisser kunnen zijn. Armstukken, windbrekers en regenjackjes werden uit voorzorg ingepakt, maar gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind.

De route ging van start in Tacoronte, waar we ontvangen werden door de burgemeester en getrakteerd werden op een lokale lekkernij: Turrón de Almendra. Het is als een soort stroopwafel, waar tussen de biscuits een zoete mix van gemalen amandelen geklemd zit.

Na een passage langs een drukke autoweg kunnen we beginnen aan hetgeen waarvoor we gekomen zijn: het klimmen. De route van vandaag voert ons door het natuurpark Anaga. We slingeren over met laurierbossen omgeven wegen, wat er in ieder geval voor zorgt dat de temperatuur vrij aangenaam is.

Het is hier behoorlijk groen en dat komt niet – zoals je zou denken – omdat er zoveel regen valt. Het is dankzij de passaatwinden dat het klimaat hier vochtiger is. Simpel gezegd blijven de wolken door de verschillende luchtstromen hangen, wat ervoor zorgt dat het op dit gedeelte van het eiland vochtiger is dan bijvoorbeeld in het zuiden. Daarmee zijn we direct aan een van de bijzondere eigenschappen van Tenerife toegekomen: de verschillen in temperatuur. Tenerife kent namelijk een groot aantal microklimaten. Over het algemeen is het hier met temperaturen tussen de 22 en 28 graden aangenaam vertoeven, maar op het eiland kunnen er lokaal grote verschillen zijn. Het zorgt ervoor dat Tenerife een veelzijdig eiland is met meerdere gezichten.

Tijdens deze fietstrip door Anaga hadden we onder meer gezelschap van Vuelta-baas Javier Guillen, die kennismaakte met de klimmen op dit gedeelte van het eiland. De lokale overheid droomt al enkele jaren van een bezoek van de Spaanse ronde aan Tenerife en hoopt dat het in 2026 ook zover komt.

De route omhoog is prachtig. Op de top word je beloond met een prachtig uitzicht op de hellingen van het Anaga-massief. Je kijkt je ogen uit met de schitterende vergezichten. Hierna wacht een magistrale afdaling richting de kust. De vele haarspeldbochten en het goede wegdek maken het een genot om af te dalen. Het eerste gedeelte is met zijn korte rechte stukken en scherpe bochten nog redelijk technisch, maar wanneer we zuidwaarts gaan richting de kust voelt het alsof je naar beneden zweeft.

Eindbestemming is het dorp San Andrés. Hier houden we halt bij Playa de las Teresitas, een van de mooiste stranden van Tenerife. Daar kregen we de mogelijkheid om de dag af te sluiten met Stand up paddle. Want ook dat is Tenerife. Voor wie op zoek is naar meer dan fietsen alleen, valt fietsen in de ochtend uitstekend te combineren met recreëren in de middag.

Schitterende uitzichten in het Natuurpark Teno

Onze uitvalsbasis is inmiddels verplaatst naar Puerto de la Cruz, een toeristische kustplaats in het noorden van het eiland. Niet ver daarvandaan ligt ons startpunt van de volgende rit, die ons naar de westkust van het eiland zal brengen. We vertrekken van een punt met de naam Mirador El Lance, met een enorm bronzen standbeeld en vooral een prachtig uitzicht op de Orotava-vallei. Zelfs wanneer je hier met de auto langskomt, is deze plek de moeite waard om even te stoppen.

Na een stukje klimmen en een lange afdaling van zo’n tien kilometer krijgen we de klim van de dag voorgeschoteld, een zes kilometer lange beproeving die ons van Icod de los Vinos naar El Tanque brengt. Mocht je Tenerife bezoeken, dan moet je deze klim zeker eens proberen. De eerste kilometers slingeren we in haarspeldbochten naar boven. Tijdens de klim kan ik niet laten om naar rechts te kijken, waar het uitzicht op de Atlantische Oceaan met iedere minuut die je klimt mooier wordt.

Het is duidelijk te zien dat het wegdek hier nog niet zo lang geleden vernieuwd is. Dat maakt het er prettig om naar boven te klimmen. Bovendien is de klim vrij gelijkmatig, waardoor je naar verloop van tijd goed in je ritme komt. In het begin zitten er tijdens haarspeldbochten wat steile stukken in, maar die zijn goed te doen. Het is hier wat drukker qua verkeer, maar zoals we eerder in het midden van het eiland gemerkt hebben, gedragen de automobilisten zich voorbeeldig ten opzichte van de zwakkere weggebruikers.

We komen boven in Garachico waarna de afdaling richting Las Cruces wordt ingezet. Een technische afdaling met steile stukken, waar ik blij ben dat ik vandaag op een fiets met schrijfremmen rijdt. We zetten koers richting Los Silos, waar (na een heerlijke korte kasseienklim door het dorp) ons een bezoek aan een bananenplantage wacht.

Na dit intermezzo brengt het laatste gedeelte van onze route ons terug naar de kust, waar we in Buenavista (Spaans voor mooi uitzicht) genieten van een welverdiende picknick langs de waterkant. Het is niet zozeer de zwaarte van de route (want die was goed te doen) die ons ademloos van het landschaap om ons heen laat genieten, maar vooral het adembenemende decor van zwarte rotsblokken en het kristalheldere water van de Atlantische oceaan. Er zijn slechtere plekken om van je lunch te genieten!

Onze dagen op Tenerife hebben de verwachtingen overtroffen. Vooraf had ik vooral verwacht lekker hoogtemeters te kunnen maken onder aangename temperaturen, maar met name de afwisselende landschappen en vaak adembenemende uitzichten maakten dit een onvergetelijke eerste kennismaking. Dit smaakt naar meer!

De trip werd overigens afgesloten met een toch over de bekendste beklimming van dit eiland tijdens de Vuelta al Teide. Daarover later meer.

We hebben deze routes samen met een internationale groep van wielerjournalisten gereden op uitnodiging van het verkeersbureau van Tenerife. In het zuiden sliepen we in het Arona Gran Hotel , in het noorden was dat hotel Hotel Riu Garoe in Puerto de La Cruz. Onderweg reden we op een BMC Roadmachine die beschikbaar was gesteld door Bike Point Tenerife. En dat was erg fijn, want een betrouwbare fiets met goede remmen is op dit eiland geen overbodige luxe. De vriendelijke en deskundige begeleiding van de Belgen Christophe en Bjorn van Bike Point maakten de trip nog specialer dan deze al was. Wanneer je Tenerife bezoekt en van plan bent er een fiets te gaan huren, kunnen we ze van harte aanbevelen. Meer informatie over (fietsen op) Tenerife vindt je op webtenerife.nl