Fietsen op Tenerife: De magie van El Teide

Tenerife is een lustoord voor fietsers. Profs vinden er een warm klimaat en hoogte, fietstoeristen genieten er van de eerste kilometers in korte broek. Menigeen legt hier de basis voor een succesvol seizoen.

De mooiste dag van het jaar voor een fietser is als je voor het eerst in de korte broek op pad kan. Rokjesdag is de bijbehorende term en columnist Martin Bril maak­te er een begrip van. Natuurlijk in een andere context, maar iedere fietser weet wat ik bedoel. Op Tenerife is het elke dag rokjesdag, het hele jaar door. Vandaar dat profs er met zekere regelmaat te vinden zijn. Of het nu Dylan van Baarle of Thibaut Pinot is: je kunt ze er zo maar tegenkomen. Veelal combineren ze hun trai­ningen met een hoogtestage en slapen ze niet in de toeristenoorden, maar op El Teide, de vulkaan die het eiland domineert.

Geen zorgen, sinds de laatste eruptie in 1909 is El Teide in slaap gedommeld. De vulkaan is met een hoogte van 3718 meter de hoogste piek van Spanje. Fietsers komen niet op die hoogte; voor hen is 2200 meter het hoogst haalbare. Maar met een vertrekpunt op zeeniveau pak je een boel hoogtemeters mee op een dag.

Tenerife is, net als Gran Canaria, Lanzarote en de andere Canarische Eilanden, een typisch vulkaaneiland. Je ziet het goed aan het gesteen­te en de begroeiing. Globaal kun je Tenerife verdelen in twee weerszones: het koelere en vochtigere noorden en het drogere zuiden, gescheiden door de vulkaan. In het zuiden vind je daarom de meeste toeristische locaties en de accommodaties. Ook voor de fietser is dat de beste plek om te overnachten, vooral omdat de fietslogistiek ook de massa volgt. Hier vind je specifieke fietshotels en alle belangrijke fiets­verhuurders hebben hier een vestiging. Zij leveren services als reparaties en hulp bij pech onderweg.

EL PARADOR

Met de marginal gains die het hedendaagse profwielrennen bepalen is een hoogtestage cruciaal in de voorbereiding van een profrenner. Weken aan een stuk slapen renners op hoogte, om rode bloedlichaampjes te kweken die meer zuurstof door het lijf transporteren. Dan slapen die renners veelal in hotel El Parador, om meer dan 2000 meter hoogte. Je kunt er ook gewoon een drankje doen en weer afdalen.

Taartpunten fietsen

Wie de routes bekijkt, ziet dat het fietsen er lijkt op het snijden van een taartpunt: je rijdt vanaf de rand naar het midden en rijdt via een andere weg weer terug, zo een driehoek makend. Onlogisch is dat niet. Hoe je je ook verzet, de top van El Teide oefent een magische aantrekkingskracht uit. Omdat je vanaf zeeniveau naar fikse hoogte gaat, is het een stevige klim. Veertig kilometer of meer aan een stuk klimmen is geen uitzondering. Eerder regel. Maar maak je niet al te druk. Over het algemeen gaat het in relaxte stijgingspercen­tages. Bovendien: het zonnetje vergoedt veel.

Er zijn natuurlijk ook aantrekkelijke routes die niet El Teide als bestemming hebben, maar op en af gaat het in ieder geval. Mooi werk, alsof je in een driedimensionale fietswereld vertoeft.

Omdat Tenerife zo’n fietsvriendelijke omgeving is, is de infrastructuur er goed op orde. Wegen zijn over het algemeen in prima staat en je kunt overal terecht voor een cola. Wil je niet alleen op pad? Veel van de fietsverhuurders hebben ook elke dag een gezamen­lijk ritje op het programma staan, zodat je het eiland onder deskundige begeleiding kunt ontdekken. Zij beschikken naast tal van high-end racefietsen ook over de nodige e-bikes, die fietsen op ieder terrein tot een plezier maken.

EL TEIDE IN LA VUELTA?

Natuurlijk, de Canarische Eilanden zijn onderdeel van Spanje. Maar of de Ronde van Spanje er binnenkort weer te zien zal zijn? Koersdirecteur Javier Guillén vreest ervoor. “Het zit in ons hoofd, het is een droom, maar ik denk dat het niet iets voor de korte termijn gaat zijn.” De komende jaren in elk geval niet, want de start is in 2021 in Burgos en in 2022 in Utrecht. Dat het kan, kon je zien in 1988, toen er een Gran Salida was op Tenerife en Gran Canaria. In de tussentijd is Tenerife gastheer van de Vuelta al Teide, een uitdagende Gran Fondo. In de 170 kilometer lange tocht moeten er meer dan 4.000 hoogtemeters worden overwonnen. De kortere route van 90 kilometer telt nog steeds meer dan 2.000 hoogtemeters. Meer info lees je op www.vteide.com

Fietsen op El Teide

Zoals gezegd: El Teide gaat een magische aan­trekkingskracht op je uitoefenen. Dat begint al als je in het vliegtuig zit een het eiland nadert en eindigt pas als je verzadigd bent met hoogte­meters. Dit zijn de voornaamste routes uit alle windstreken.

Zuid vanuit El Médano / Costa Adeje

Aan de kust bij het vliegveld ligt El Médano. Hier begint de meest populaire route naar de top van El Teide. Je kunt ‘m ook even meer naar het westen starten, tot aan de Costa Adeje aan toe. Daar zijn de grote toeristische bestemmingen aan de kust. Dan kom je ergens bij Vilafl or op de route naar de vulkaan. Het zijn lange beklim­mingen, tot wel 54 kilometer lang, maar over het algemeen niet steil: gemiddeld iets meer dan 5 procent. Je kunt ook vanuit La Caleta omhoog en dan is de klim korter en steiler: 23 kilometer aan net geen 10 procent.

Noord

Bijna in een rechte lijn noordelijk van de top ligt Puerto de la Cruz. Hier begint een mooie klim die in 46 kilometer je naar de top van de Teide brengt. Nou ja, de fi etstop. Wil je hoger, dan zul je verder moeten wandelen of de kabelbaan nemen. Dan heb je uitzicht op de krater. De klim is ook weer niet al te steil, met 5 procent gemiddeld en eigenlijk zonder uitschieters.

Oost Vanuit Güímar

Als je start vanuit Güímar, of voor de scherp­slijpers natuurlijk vanuit het haventje van Puertito de Güímar, dan zul je zien dat de beklimming een ander karakter heeft. Niet zozeer als het gaat om stijgingspercentages of lengte, want met 54 kilometer aan 3,3 procent ben je wel even zoet. Maar het landschap is hier zachter, met pijnbomen en andere bossages. De noordfl ank, waar deze klim op aansluit, is gewoon wat natter dan het zuiden.

West vanuit Los Gigantes

Zit je hier in de buurt in een hotel, dan is deze klim de huisklim. Ook weer lang: 52 kilometer, maar niet zo steil. Een echte loper, want met 4,5 procent gemiddeld is het allemaal wel te doen. Nergens wordt de klim ook echt steil. Neem onderweg een colaatje in restaurant las Estrellas bij Guia de Isora voor je verder gaat. Dat gaat je goed doen.