Zwitserse politie start onderzoek naar noodlottige val van Gino Mäder

De Zwitserse kantonpolitie van Graubünden is een onderzoek gestart naar de noodlottige valpartij van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. De Zwitser kwam donderdag ten val in de afdaling van de Albulapass. Hij werd naar het ziekenhuis van Chur gebracht, waar hulp niet meer mocht baten.

De lokale Zwitserse politie wil met een onderzoek “de exacte dynamiek van de feiten vaststellen en eventuele getuigen vragen om zich te melden”. Dit staat in een politierapport, dat is ingezien door Rsi.ch en Blick.

Mäder kwam donderdag zwaar ten val in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige Zwitser raakte van de weg in de afdaling van de Albulapass en stortte in het ravijn. Mäder werd bewegingsloos gevonden, al liggend in het water, en is daarna gereanimeerd. Hij werd lange tijd behandeld en vervolgens met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis van Chur mocht hulp echter niet meer baten. Om 11.30 uur op vrijdagochtend is Mäder aan de gevolgen van zijn valpartij overleden. De Zwitser is 26 jaar geworden.

Lees ook: In memoriam: Gino Mäder, de talentvolle klimmer die op weg was naar de wereldtop