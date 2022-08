Zwitserse mountainbikers grijpen goud op WK mixed relay, Nederland zesde

Zwitserland heeft woensdag goud gewonnen op het WK mountainbike in Les Gets, Frankrijk. Dat deed het Alpenland, dat wereldkampioen Nino Schurter als laatste afmaker had opgesteld, op het onderdeel mixed relay. Nederland werd zesde en België twaalfde.

Elk team begon aan de mixed relay met drie mannen en drie vrouwen. Bij voorkeur is er van elke categorie (junioren, beloften en elite) een man en een vrouw, maar dit is niet noodzakelijk als er ook sprake is van deelname aan andere wedstrijden.

Frankrijk begon voortvarend, maar zakte in de finale weg naar de vijfde plaats. Er leek niets aan de hand voor het thuisland, tot juniore Tatiana Tournut in de voorlaatste ronde haar zadel verloor en zo veel tijd inleverde. Frankrijk begon als zesde aan de slotronde, al wist Jordan Sarrou nog wel een plekje te winnen in de slotfase.

Nino Schurter rondt het af

Het goud was voor Zwitserland, dat in de finale de kop overnam en die niet meer afstond. Nino Schurter, de laatste deelnemer bij de Zwitsers, wist ondanks een lekke band de Italiaanse belofte Simone Avondetto uiteindelijk zes seconden achter zich te houden. Italië pakte daardoor het zilver, de Verenigde Staten werd derde op 14 seconden.

Nederland en België speelden geen rol in de strijd om de medailles. De oranje ploeg (Anne Terpstra, Puck Pieterse, Chris van Dijk, Tom Schellekens, Rens Teunissen van Manen en Lauren Molengraaf) moest op het laatste moment de zieke David Nordemann vervangen door Chris van Dijk en werd uiteindelijk zesde op 2.13 minuut van het goud. België (Jente Michels, Kay De Bruyckere, Julia Gregoire, Fleur Moors, Pierre De Froidmont en Emeline Detilleux) eindigde als twaalfde op 4.15 minuut van Zwitserland.