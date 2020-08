Organisatiecomité luidt noodklok: “Zonder versoepeling geen WK wielrennen” vrijdag 7 augustus 2020 om 14:07

Gaat het WK wielrennen in Zwitserland dit jaar dan toch niet door? Eind juni stonden alle lichten nog op groen voor het wielerevenement, maar nu luidt het organisatiecomité opnieuw de noodklok. “Zonder versoepeling van de coronamaatregelen kan het WK niet doorgaan”, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

De wereldkampioenschappen wielrennen vinden plaats van 20 tot en met 27 september. In gastland Zwitserland gelden nu nog de nodige coronarestricties. Zo is het tot 31 augustus niet toegestaan om evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers te organiseren, wat een probleem is voor de organisatie van het WK wielrennen.

Het organisatiecomité wacht nu de persconferentie van de Zwitserse federale overheid af. Op 12 augustus zal duidelijk worden of de overheid de geldende coronamaatregelen zal versoepelen of, in het slechtste geval, verlengen. “Het is niet uitgesloten dat de wereldkampioenschappen wielrennen niet doorgaan”, zo erkent de organisatie.

Risicolanden

“Het is wel duidelijk dat we geen WK kunnen organiseren als de coronamaatregelen zo streng blijven. We moeten ook niet vergeten dat steeds meer renners verplicht in quarantaine moeten als ze in Zwitserland aankomen, aangezien steeds meer landen als risicogebied worden aangemerkt.”

Een ding is zeker: de organisatie zal de knoop doorhakken na de persconferentie van 12 augustus. Indien de richtlijnen de organisatie van een WK wielrennen onmogelijk maken, dan is het in theorie mogelijk om het WK te verplaatsen naar april 2021. “Deze optie is niet volledig uitgesloten, maar het is tegelijkertijd onwaarschijnlijk dat we er gebruik van zullen maken”, aldus de UCI.