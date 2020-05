Zwitserse Federale Raad van woensdag wordt cruciaal voor WK dinsdag 26 mei 2020 om 08:41

Morgen – woensdag 27 mei – is D-Day voor het WK wielrennen. Dan buigt de ‘Conseil Fédéral’ zich over de volgende stap in het Zwitserse exitplan uit de coronacrisis. Eén vraag is daarbij van belang voor de WK-organisatoren: zijn in september massa-events met meer dan duizend toeschouwers toegelaten?

“Nee, het al dan niet doorgaan van het WK in de Zwitserse steden Aigle en Martigny is absoluut geen budgettaire kwestie”, verzekert Yves Perret, perswoordvoerder van het WK, aan Het Laatste Nieuws. “Het is gewoon wachten op groen licht van de ‘Conseil’, de Zwitserse Federale Raad.” Die komt morgen dus samen en buigt zich over de volgende stap in het exitplan uit de coronacrisis (aanvang: 8 juni).

“We kijken met ongeduld uit of in september massa-events met meer dan 1000 toeschouwers zijn toegelaten. Als dat zo is, kan de regenboogstrijd op de voorziene data (20-27 september, red) en locaties doorgaan.” Want dat blijft nog steeds het streefdoel van de organisatoren en de UCI. “Vorige week werd zelfs nog een nieuwe officiële WK-sponsor voorgesteld”, zegt Perret.

John Lelangue, teambaas bij Lotto Soudal, vraagt zich ondertussen wel af hoe de situatie rond Covid-19 zal evolueren. “Mag er in september vanuit bijvoorbeeld Afrika of Zuid-, Noord- en Centraal-Amerika naar Europa worden gereisd? Die landen zitten nu in moeilijk vaarwater. Je kan toch moeilijk een WK organiseren met alleen maar Europese renners?”