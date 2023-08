Zwitsers talent Jan Christen (19) versterkt UAE Emirates per direct

Jan Christen is vanaf vandaag officieel onderdeel van UAE Emirates. De 19-jarige Zwitser had al een contract tot eind 2027 bij het WorldTeam, maar kwam het eerste deel van dit seizoen nog uit voor Axeon Hagens Berman. Na een half jaar rijpen, is hij klaar voor de stap naar het hoogste niveau.

Christen is een alleskunner. Hij werd in 2022 wereldkampioen veldrijden bij de junioren, kan uit de voeten op de baan en is ook actief als mountainbiker. Op de weg verdiende hij zijn strepen ook al. Zo werd hij vorig jaar Europees juniorenkampioen in Portugal en eindigde hij als vierde op het WK tijdrijden in Australië. Dit jaar won Christen de voorlaatste etappe van de Giro Next Gen, de Giro d’Italia voor beloften.

“Jan is een renner die we al een tijdje volgden en waar we al langer mee samen werkten”, vertelt teammanager Mauro Gianetti. “We zijn blij om hem deze kans kunnen geven om een stapje hogerop te gaan en te laten zien wat hij kan. Hij is een heel jonge renner, waarvan we hopen dat hij kan zich kan blijven ontwikkelen, als renner en als persoon binnen ons team.”

Christen zelf is dankbaar voor de kans die hij krijgt bij UAE Emirates. “Ik sluit me aan bij een van de grootste en beste teams van de wereld. Ik kijk heel erg uit naar de komende jaren, maar ik ben ook heel dankbaar voor Hagens Berman Axeon voor de waardevolle ervaringen en kansen die ze me de afgelopen maanden hebben gegeven.”

Lees ook: UAE Emirates laat Jan Christen (18) rijpen bij Hagens Berman Axeon