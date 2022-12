UAE Emirates laat Jan Christen (18) rijpen bij Hagens Berman Axeon

Jan Christen tekende dit jaar een contract van 2023 tot en met 2027 bij UAE Emirates, maar het Zwitserse toptalent zal niet meteen toetreden tot de structuur van de ploeg. De 18-jarige Christen komt volgend seizoen namelijk uit bij Hagens Berman Axeon, de Amerikaanse opleidingsploeg van Axel Merckx.

Christen stond onder contract bij Pogi Team, een jongerenteam opgericht door Tadej Pogačar, en veroverde in januari 2022 de wereldtitel veldrijden bij de junioren. Daarop besloot UAE Emirates de Zwitser aan te trekken, maar niet direct bij het WorldTeam. Het plan was om Christen te laten ‘ontwikkelen binnen de structuur van de ploeg’. Daar stapt UAE Emirates nu toch vanaf.

“Voor mij is Hagens Berman Axeon de beste plek om mij te ontwikkelen en ervaring op te doen die ik nodig ga hebben in de toekomst”, vertelt Christen. “Ik kan alle type koersen winnen, of het op het vlakke is, met heuvels of in de bergen. Ik houd van zware koersen waarin ik aanvallend kan rijden. Ik zoek graag mijn limiet op en wil andere renners graag pijn doen, vooral op steile klimmen.”

De alleskunner – die ook op de baan, als tijdrijder en mountainbiker uit de voeten kan – weet dat zijn toekomst in de WorldTour ligt. “Ik wil mij perfect voorbereiden voor die stap naar UAE Emirates na de Ronde van de Toekomst”, geeft de Zwitser aan. “Mijn hoofddoelen voor volgend seizoen zijn de voorjaarsklassiekers en daarna wil ik in topvorm naar de Giro U23 en de Tour de l’Avenir.”