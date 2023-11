maandag 6 november 2023 om 14:20

Zwitsers parket sluit strafrechtelijk onderzoek naar dood van Gino Mäder

Het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de tragische dood van Gino Mäder in de voorbije Ronde van Zwitserland is gestaakt. De Zwitserse Officier van Justitie zal geen derde partij vervolgen naar aanleiding van het dodelijke ongeval.

De Zwitserse kantonpolitie van Graubünden besloot in juli een onderzoek te starten naar de noodlottige valpartij van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. De Zwitser kwam in de vijfde etappe ten val in de afdaling van de Albulapass. Hij werd na een lange reanimatie nog wel naar het ziekenhuis van Chur gebracht, waar hulp niet meer mocht baten.

De lokale Zwitserse politie wilde met een onderzoek “de exacte dynamiek van de feiten vaststellen en eventuele getuigen vragen om zich te melden”. Na meerdere interviews en onderzoeken naar de fiets en het lichaam van Mäder – uitgevoerd door het Instituut voor Forensische Geneeskunde – kwam het Zwitsers parket tot de conclusie dat er geen derde partij kon worden vervolgd voor de dood van de Zwitserse wielrenner.

Geen verband

Zo kan er geen verband worden gelegd tussen de fatale crash van Mäder en de val van INEOS Grenadiers-renner Magnus Sheffield, die vlak daarvoor op hetzelfde punt ten val was gekomen. Ook de organisatie van de Ronde van Zwitserland treft geen blaam, meldt het parket van Graubünden. De familie van de verongelukte Gino Mäder kan zich vinden in de uitkomsten van het onderzoek en gaat niet in beroep, zo meldt dagblad Blick.

De 86ste editie van de Ronde van Zwitserland ging wel door na het droevige incident met Mäder, al werd de zesde etappe geneutraliseerd afgewerkt. Bovendien stapten heel wat renners – waaronder de ploeggenoten van Mäder – vroegtijdig uit koers.