zondag 17 september 2023 om 09:11

Zwitser Loris Rouiller verslaat Anton Ferdinande in Virginia’s Go Cross

Het wegseizoen loopt op zijn einde, maar inmiddels is het veldritseizoen al van start gegaan. Aan de andere kant van de plas koersen aardig wat crossers momenteel in de Amerikaanse staat Virginia.

Op de eerste dag van de Virginia’s Blue Ridge Go Cross ging de zege bij de mannen naar Loris Rouiller. De 23-jarige Zwitser versloeg na iets meer dan één uur crossen de Belg Anton Ferdinande en de Amerikaan Andrew Strohmeyer in een sprint met drie. Curtis White kwam als vierde over de streep en met Vincent Baestaens eindigde er nog een Belg bij de eerste vijf.

Het is voor Rouiller overigens niet zijn eerste zege van het nog prille veldritseizoen. De crosser won vorige week al, bij zijn seizoensdebuut, de 4 Bikes Festival Cyclocross Race in Lützelbach. Rouiller krijgt vandaag de kans om zijn derde zege van het seizoen te boeken, als er een tweede manche van de Virginia’s Blue Ridge Go Cross op het programma staat.

Rochette zegeviert in de vrouwenkoers

Bij de vrouwen ging de zege dan weer naar een Canadese. Maghalie Rochette bleek een klasse apart en wist de ervaren Française Caroline Mani op bijna een minuut te zetten. Raylyn Nuss eindigde voor eigen volk als derde. Voor de 30-jarige Rochette was het pas haar eerste veldrit van het seizoen.