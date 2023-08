Zwitser Colin Stüssi wint bergrit en pakt leiderstrui in Volta a Portugal

Colin Stüssi heeft de zevende etappe van de Ronde van Portugal gewonnen. De Zwitser van Voralberg beschikte bovenop de Serra do Larouca over de snelste benen van een elitegroepje. Hij neemt ook de leiderstrui over van Artem Nych.

Na een rustdag ging de Volta a Portugal donderdag verder met een bergrit naar Montalegre. De finale begon op een kleine vijftig kilometer van het einde met de klim naar Torneiros (4,5 km aan 8,2%). Daarna ging het via een plateau en de Montalegre-klim (2,5 km aan 5,6%) naar de laatste opdracht van de dag: de Serra do Larouca (9,5 km aan 5,7%). Hier lag na 163,5 zware kilometers de finish.

Vermeulen in de kopgroep

Het duurde een tijdje, maar uiteindelijk ontstond een omvangrijke kopgroep. Maar liefst twaalf renners wisten er tussenuit te knijpen, onder wie de Nederlandse Oostenrijker Moran Vermeulen (Vorarlberg). Veel voorsprong pakten de vluchters echter nooit en kort na de klim naar Torneiros werden ze alweer in de kraag gevat door het peloton. In dat peloton trouwens geen Delio Fernández. De nummer twee van het algemeen klassement kwam al vroeg in de problemen en zou veel tijd verliezen.

Stüssi de snelste

Glassdrive Q8 Anicolor, de ploeg van leider Artem Nych, gaf in deze fase van de wedstrijd gaf en bleef dat ook doen op de slotklim. Het peloton dunde dan ook flink uit. Ook voor Nych zelf ging het met nog drie kilometer te gaan te hard.

Nych zou zijn leiderstrui uiteindelijk verliezen aan Colin Stüssi, die ook de ritzege pakte. De Zwitser van Voralberg was aan de streep de snelste van een groepje van vijf dat na al het klimgeweld nog over was. Luis Ángel Maté, daags voor de rustdag nog ritwinnaar, werd tweede. De derde plaats was voor Antonio Carvalho.