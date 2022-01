Zwift Academy-winnaar Alex Bogna niet naar hoofdmacht Alpecin-Fenix

Alex Bogna verdiende via de Zwift Academy een contract bij profploeg Alpecin-Fenix, maar de 20-jarige Australiër kiest voor een ander pad. Hij gaat namelijk koersen voor het Development Team van de Belgische formatie.

Bogna kreeg van het management van Alpecin-Fenix twee opties voorgelegd. Ofwel hij kon een jaar beroepsrenner worden bij het ProTeam, ofwel hij kon voor twee jaar voor het Development Team gaan koersen. De Australiër ging voor de tweede optie. “Omdat die over twee jaar is verspreid”, licht hij toe. “Ik heb nog veel ontwikkeling voor de boeg. In het Development Team heb je over dezelfde uitrusting en kennis de beschikking en je krijgt de kans om meer te koersen.”

In het Development Team krijgt de 20-jarige renner meer tijd om zich te ontwikkelen en zijn draai te vinden in Europa, en te ontdekken hoe hij het doet in de wedstrijden. “Het geeft me meer tijd om te leren hoe ik hier moet koersen en om mezelf te ontwikkelen als renner. Dat ik deze twee opties kreeg aangeboden, is geweldig. Het laat zien dat de ploeg het beste met mij voor heeft en een langetermijnplan met mij heeft, dat is best geweldig en bijzonder.”

Zijn eerste doelen zijn vooral het koersen in Europa onder de knie krijgen en zich ontwikkelen. “En leren onderdeel te zijn van een professionele ploeg en hoe ik zelf een profrenner moet worden, de koerstechniek leren begrijpen en gebruikmaken van alle hulp van de ploeg. Aan het eind van het jaar hoop ik te kunnen proeven van een paar goede resultaten op continentaal niveau. Hopelijk kan ik uiteindelijk naar een ondersteunende rol groeien, dat zou geweldig zijn.”

‘Ik heb het echt naar mijn zin’

Bogna won in december de Zwift Academy, een competitie op het trainingsplatform Zwift waarin deelnemers een profcontract bij Alpecin-Fenix kunnen verdienen. Ondertussen nam hij aan twee trainingskampen met de ploeg deel. “Het gaat tot dusver heel goed. Ik heb veel plezier en het is leuk om iedereen te ontmoeten. Ik voel veel steun vanuit de ploeg. Iedereen staat ervoor open om een praatje te maken. Het zorgt ervoor dat ik het echt naar mijn zin heb.”

Wel kampte hij tijdens het tweede trainingskamp met een kleine blessure. “De ploeg toonde zich daarbij zeer betrokken. We werken er hard aan: twee keer per dag fysio, ik werk een programma af en dan zijn er nog behandelingen later op de dag. Ik heb veel steun van de ploeg gekregen, van artsen maar ook van de professionele fysio’s. Ook is het performance team van goede steun. We hebben een duidelijk plan opgesteld dat ik alleen maar moet opvolgen.”