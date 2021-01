Zweeler WielerJaarspellen 2021: Minimaal 20.000 euro aan prijzen

Advertorial

Ondanks de coronacrisis heeft 2020 een hoop onvergetelijke wielermomenten opgeleverd. Daarbij moet vooral gedacht worden aan Tadej Pogacar die in de tijdrit de Tour naar zijn hand zet. En Mathieu van der Poel die de Ronde van Vlaanderen wint na een millimetersprint met eeuwige rivaal Wout van Aert. Inmiddels mogen we ons opmaken voor een nieuw wielerseizoen met ongetwijfeld nieuwe hoogtepunten.

Uiteraard heeft Zweeler ook dit jaar de Fantasy Cycling 2021. Met zowel een groepen- als budgetvariant. Bij het groepenspel dient er een maximum aantal renners per groep gekozen te worden en bij het budgetspel krijgt elke deelnemer 420 miljoen euro om 25 renners te kopen. Zo is er voor ieder wat wils. En dat levert een hoop puzzelplezier op in deze donkere dagen. Bovendien zijn er flinke geldprijzen te winnen.

Klik hier om direct naar het WielerJaarspel 2021 (Groepen) met een prijzenpot van minimaal 10.000 euro en een 1e prijs van 1.500 euro!

Klik hier om direct naar het WielerJaarspel 2021 (Budget) met een prijzenpot van minimaal 10.000 euro en een 1e prijs van 1.500 euro! .

Waarom mee doen aan het WielerJaarspel?

Je betrokkenheid bij het wielrennen zal nog meer toe nemen. Het draait niet om 1 renner, maar om 35 renners die allemaal voor jou moeten presteren gedurende het hele wielerseizoen.

Het kost maar 10 euro en je krijgt er uren lang aan entertainment voor terug. Niet alleen bij het puzzelen naar het ideale team, maar ook tijdens de koers zorgen teams voor vreugde, maar zeker ook voor frustraties.

Als je een groot gedeelte van de andere spelers weet te verslaan, kan je ook nog een leuke prijs winnen (1e prijs van 500 euro)! Er zijn 201 prijzen te winnen in het algemeen klassement!

Meer Zweeler spellen:

WTA Tennis Jaarspel 2021 (min 2.500 euro aan prijzen)

aan prijzen) ATP Tennis Jaarspel 2021 (min 5.000 euro aan prijzen)

Klik hier om je meteen te registreren!