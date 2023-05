‘Zure’ derde plaats voor Cavendish, maar: “Verslagen door twee geweldenaren”

Mark Cavendish deed woensdag in de elfde etappe van de Giro d’Italia weer eens mee om de overwinning, maar de Brit moest na een prangende sprint zijn meerdere erkennen in Pascal Ackermann en Jonathan Milan. “Het is zuur dat het niet lukt, maar ik had de sprint niet anders kunnen rijden”, aldus Cavendish.

Na een valpartij in de voorlaatste kilometer mocht een groepje van dertig man strijden om de ritzege. Mads Pedersen trok de sprint op gang, maar deed dit te vroeg en werd nog overvleugeld door zijn concurrenten. Cavendish wist Pedersen als eerste te remonteren, maar bleek niet over genoeg snelheid te beschikken. De sprintkopman van Astana Qazaqstan werd uiteindelijk nog overvleugeld door ritwinnaar Ackermann en de opkomende Milan.

Na afloop keek Cavendish op de website van Astana Qazaqstan terug op zijn sprint en het collectieve optreden van zijn ploeg. “We waren erg gemotiveerd voor deze etappe. Op papier was het een mooie sprint, maar het was zeker geen makkelijke aanloop. Het is wel mooi om te zien hoe we in deze Giro als team rondrijden. Zo reed Vadim Pronskiy een geweldig tempo op kop van het peloton, zodat de kopgroep niet te veel ruimte kreeg. Ook dat gaat steeds beter.”

Cavendish moest op de laatste klim van de dag, de Passo della Castagnola (4,9 km aan 4,5%), nog even alle zeilen bijzetten om het peloton te volgen. Jayco AlUla, de ploeg van Michael Matthews, trok namelijk vol door in een poging om de pure sprinters overboord te gooien. “Gelukkig bleven mijn ploeggenoten bij me”, blikt Cav terug. “We reden een klein stukje achter het peloton, maar konden wel weer terugkeren.”

“Ik ben heel erg trots op de jongens en daarom is het ook zuur dat ik hier niet win. Toch had ik de sprint niet anders kunnen aanpakken. Ik werd simpelweg verslagen door twee jonge geweldenaren”, doelt hij op Ackermann en Milan. “Daar hoef ik me zeker niet voor te schamen, dus ik wil hierbij Ackermann feliciteren.”

Perfecte sprint

Ploegleider Stefano Zanini kwam tot eenzelfde conclusie. “We kunnen trots zijn op hoe we als ploeg hebben gereden. Onze renners hebben Mark goed geholpen en hij reed zelf de perfecte sprint. We hebben hem op geen enkele fout kunnen betrappen. Mark kroop naar het wiel van Pedersen en kwam uiteindelijk net iets tekort. Hij werd simpelweg verslagen door snellere sprinters.”