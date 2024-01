vrijdag 5 januari 2024 om 17:03

Zuid-Afrikaanse Asleigh Moolman-Pasio zet zich in voor thuisland door middel van online koersen

De 38-jarige Asleigh Moolman-Pasio is één van de meest ervaren rensters in het vrouwenpeloton. De renster van AG Insurance-Soudal Team is een geduchte tegenstander op de fiets, maar is ook naast de fiets goed bezig. De Zuid-Afrikaanse zet zich in om jonge vrouwen in haar thuisland te helpen.

Voor Moolman-Pasio was de coronapandemie een echte eyeopener. Zij organiseerde wekelijkse virtuele groepsritten voor haar Rocacorba Cycling-klanten. Ze ontdekte dat de aanwezige vrouwen intieme vragen stelden, die ze anders in de echte wereld niet zouden stellen. Moolman-Pasio realiseerde zich dat vrouwen meer open stonden voor het uiten van zichzelf tijdens het online rijden .

“Virtueel fietsen creëert een kans voor het vergroten van de participatie en empowerment van vrouwen”, aldus de Zuid-Afrikaanse in gesprek met Cycling Weekly. “Ze voelen zich veiliger en zelfverzekerder in de omgang met andere renners in het comfort van hun huis.”

Concurreren met Europa

Zo werd het Rocacorba Collectief geboren, een uitbreiding van in Girona gevestigde Rocacorba Cycling. Nu gebruikt de ervaren renster haar status in het profpeloton om barrières voor vrouwen in haar thuisland Zuid-Afrika te verminderen. De volgende stap is de samenwerking met Khaltsha Cycles, een fietsenwinkel die opereert vanuit zeecontainers in Khayelitsha Township.

Het partnerschap heeft tot doel fietsen toegankelijker te maken voor kansarme gemeenschappen. Nu al maakte de inspaninningen van het partnerschap weg vrij voor het bouwen van E-Centers, waar les kan worden gegeven en kan worden getraind. De ultieme visie is het creëren van een pad voor Afrikaanse vrouwen om te concurreren in Europa. “De fiets is de gelijkmaker die mensen bij elkaar brengt, maar de virtuele fietswereld is het web dat ons verbindt”, aldus Moolman-Pasio.