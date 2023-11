donderdag 2 november 2023 om 17:41

Zorgen over storm Ciarán overgewaaid: geen wijzigingen in programma EK veldrijden Pontchâteau

Het programma van het EK veldrijden in Pontchâteau hoeft niet aangepast te worden. Door het noodweer in Frankrijk was het zelfs even onzeker of de kampioenschappen überhaupt door zouden kunnen gaan, maar inmiddels is duidelijk dat storm Ciarán geen roet in het eten te gooien. Dat heeft de organisatie laten weten aan Het Laatste Nieuws.

Storm Ciarán bereikte woensdagavond Loire Atlantique, waar vanaf vrijdag de EK veldrijden gepland staan. Er was flink wat schade, maar het veldritterrein in Pontchâteau hield goed stand. En dus kan er vanaf vrijdag gewoon gecrost worden. “Het programma blijft ongewijzigd, alle wedstrijden gaan door op de oorspronkelijk voorziene data en tijdstippen”, laat Bernard Clouet, secretaris van het lokale organisatiecomité, aan Het Laatste Nieuws weten.

Zaterdag krijgt Pontchâteau nog wel te maken met een tweede storm, maar de verwachting is dat deze een stuk minder hevig zal zijn dan Ciarán. Bovendien zijn ze bij de organisatie ‘op alles voorbereid’, aldus voorzitter Hervé Faucheux. “We houden een B- en zelfs een C-plan achter de hand, voor mocht het nodig blijken.”