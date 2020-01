Zorgen over beschadigde Poggio: “Er zijn buitengewone middelen nodig” zaterdag 4 januari 2020 om 11:26

De Poggio, de scherprechter uit Milaan-San Remo, is momenteel afgesloten wegens aardverschuivingen. Koersdirecteur Mauro Vegni maakte zich eerder geen zorgen over de afgesloten Poggio, maar Alberto Biancheri trekt als burgemeester van San Remo aan de bel. “We spreken hier over miljoenen euro’s aan schade”, zo citeert ANSA Liguria.

De Via Duca d’Aosta, beter bekend als de beklimming van de Poggio in Milaan-San Remo, is uit voorzorg tot nader order gesloten. De beslissing werd begin december genomen na bestudering van een aardverschuiving, die de afgelopen maanden al zorgde voor een gedeeltelijke afsluiting van deze straat.

“Op dit moment zijn we niet ongerust, want er is nog veel tijd”, zo liet Vegni vrijwel direct na het sluiten van de Poggio weten. “Vanaf begin volgend jaar zullen we de situatie opvolgen en bekijken of er consequenties zijn voor de race.” Volgens Biancheri is er echter werk aan de winkel. “Er zijn buitengewone middelen nodig om te kunnen ingrijpen.”

De burgemeester hoopt op financiële steun van RCS Sport, de organisator van Milaan-San Remo. “Want we lopen zelfs het risico dat de wedstrijd niet kan worden georganiseerd.” Het is maar zeer de vraag of de organisatie bereid is om een dergelijke drastische beslissing te nemen. Milaan-San Remo wordt verreden op zaterdag 21 maart 2020.