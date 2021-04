Zorgen om Thibaut Pinot: “Hij heeft nog steeds pijn”

De situatie van Thibaut Pinot lijkt in de Tour of the Alps niet te verbeteren. De Franse klimmer kwam in de tweede etappe als 87ste over de streep, op twaalf minuten van ritwinnaar Simon Yates. “Vandaag hebben we kunnen zien dat hij na de operatie en behandeling nog steeds pijn aan zijn rug heeft”, concludeert ploegleider Philippe Mauduit.

“We hadden een pittig parcours verwacht, maar daarvoor kwamen we ook naar de Tour of the Alps. Je kan je hier niet verbergen en Thibaut kwam om zichzelf te testen”, aldus Mauduit. De rugblessure van de kopman, die op de planning staat voor de aankomende Giro d’Italia, houdt dus nog steeds aan.

“We wisten vanmorgen niet zeker of Thibaut in orde was, maar we wisten ook niet of het fout zat. Duidelijk is dat we dit niet willen, maar we zijn er nu eenmaal. Het is niet anders”, geeft de ploegleider aan. “We gaan de situatie vanavond bespreken en morgen gaan we weer koersen.” Of Pinot woensdag start, is nog niet bekend.