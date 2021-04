Tour of the Alps belangrijke test voor Thibaut Pinot naar Giro toe

De Tour of the Alps moet uitwijzen waar Thibaut Pinot staat in zijn opbouw naar de Giro d’Italia. De Franse klimmer van Groupama-FDJ is nog altijd niet verlost van de rugproblemen, waar hij sinds vorig jaar last van ondervindt.

“In Tirreno-Adriatico had ik bij hoge intensiteit last van mijn rugproblemen, maar ik eindigde met een zeer goede tijdrit. Dus ik weet dat de vorm goed is. Dat is misschien wel de grootste frustratie”, liet Pinot via de ploeg weten. “Samen met de ploegstaf hebben we ons best gedaan om me op de komende wedstrijden voor te bereiden, maar alleen de competitie kan mijn conditie bevestigen. Ik ben blij dat ik weer terug in koers ben. Dat maakt me enthousiast.”

Volgens ploegarts Jacky Maillot gaat het beter met de 30-jarige renner en is de vijfdaagse Tour of the Alps een belangrijke test. “Na zijn val in de openingsetappe van de Tour de France vertoonde Thibaut Pinot ongemakken in zijn rug en bekken, waardoor hij niet zijn beste niveau kon halen. We zien nu een progressieve verbetering. De Tour of the Alps gaat ons laten zien waar Thibaut staat in zijn voorbereiding op de Giro.”

Harde strijd

Ploegleider Philippe Mauduit verwacht een harde strijd in de Italiaanse Alpenronde. “De etappes zijn relatief kort, dus we verwachten dat het gevecht vroeg begint en dat de wedstrijden op hoge intensiteit worden verreden. Het wordt een erg goede test voor Thibaut Pinot. We rekenen daarnaast op Attila Valter, die goed uit de Ronde van Catalonië is gekomen en zich als een strijder gedraagt.”

Naast de 22-jarige Valter maken nog drie vroege twintigers deel uit van de ploeg: Lars van den Berg, Simon Guglielmi en Reuben Thompson, die van de continentale ploeg overkomt. “We slaan steeds meer bruggen tussen de continentale ploeg en het WorldTeam, wat goed is voor heel Groupama-FDJ. We hebben ook Antoine Duchesne en Tobias Lugvigsson, die goede teamplayers zijn. Ze moeten voor de nodige ervaring in de groep zorgen”, aldus Mauduit.

De Tour of the Alps staat voor 19-23 april op de kalender.

Groupama-FDJ voor de Tour of the Alps 2021

Lars van den Berg

Antoine Duchesne

Simon Guglielmi

Tobias Ludvigsson

Thibaut Pinot

Rueben Thompson

Attila Valter